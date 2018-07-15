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Путин рассчитывает, что Россия и Франция преодолеют сложности в отношениях

15 июля 2018, 19:09  •  53 • Политика

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что отношения России и Франции выйдут на траекторию позитивного развития, преодолев сложности и восстановив инструменты сотрудничества. Об этом он заявил в ходе беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Постепенно восстанавливаются привычные механизмы сотрудничества, что дает основания полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми мы сталкивались в предыдущее время, и выйдем на путь такого позитивного развития многосторонних связей", - сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что хороший импульс развитию отношений России и Франции был дан в рамках работы Международного Петербургского экономического форума. Глава государства добавил, что в торгово-экономической сфере наблюдается позитивная динамика, выразившаяся в росте товарооборота на 19% за первое полугодие 2018 года. Он также обратил внимание на ожидающуюся в ближайшее время встречу в рамках большой межпарламентской комиссии.

Приветствуя в Кремле Макрона, Путин поздравил его "с праздником, который отмечала вчера вся Франция", с Днем взятия Бастилии и с выходом французской команды в финал чемпионата мира по футболу. "Сегодня вечером посмотрим. Уверен, игра будет напряженной, интересной, красивой и порадует миллионы болельщиков во всем мире", - добавил Путин.

Со своей стороны Макрон рассказал, что приехал, чтобы поддержать свою сборную. "Я хотел бы отдать должное вашей сборной, которая добилась великолепных успехов, прошла так далеко, и за то, что сделала это вопреки всяким прогнозам", - добавил французский лидер, поздравив всю Россию с великолепным чемпионатом. "Все было просто совершенно!" - заявил президент Франции.

Макрон выразил надежду на продолжение обмена мнениями, начавшегося в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ, не только по двусторонней повестке дня, но и по актуальным международным вопросам, в частности, по Сирии. Президент Франции прибыл в Кремль в сопровождении первой леди страны Брижит Макрон. Перед началом официальной части переговоров Путин пообщался с супругами в формате small talk, подарив Брижит Макрон большой букет нежно-розовых пионов и кремовых роз.

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