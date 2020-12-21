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Путин распределил должности в Госсовете

21 декабря 2020, 19:20  •  144 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский будет руководить комиссией по здравоохранению. Об этом говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Председателем комиссии Госсовета по инвестициям назначен сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. Глава Приморья Олег Кожемяко будет председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».
Кроме того, стало известно, что секретарем Госсовета РФ остался помощник президента Игорь Левитин, который является экс-министром транспорта России (2004–2012 годы), сейчас в должности помощника главы государства курирует транспортную отрасль.
«Постановляю: утвердить прилагаемое положение о рабочих органах Государственного совета Российской Федерации и секретаре Государственного совета Российской Федерации. Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Левитина И.Е.», — уточняется в документе.
Состав Государственного совета РФ президент России утвердил в понедельник, 21 декабря. Государственный орган возглавил сам Путин. В состав вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.
8 декабря Владимир Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета РФ. В число основных функций органа вошли рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития России. Кроме прочего, в функции Госсовета входят анализ и разработка улучшений государственного и муниципального управления, согласование критериев эффективности как органов исполнительной власти, так и местного самоуправления. Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство.

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