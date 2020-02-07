Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Если я увижу русского, я засуну палку ему в…»
Путин ввел Мишустина и Орешкина в состав Совета по нацпроектам
Болгарская благодарность России: тут помним, тут не помним
Венгрия просит Украину обдумать предложения по языковому вопросу
Главная / В России

Путин распорядился выплатить 75 тысяч рублей ветеранам к Дню Победы

07 февраля 2020, 18:09  •  66 • В России

75 000 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге Владимир Путин пообещал резко увеличить размер единовременной выплаты ветеранам в честь предстоящего юбилею Победы, и в пятницу это обещание обрело вид указа президента.

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла в апреле-мае получат выплату в 75 тысяч рублей.Так же эту сумму получат вдовы или вдовцы военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы или вдовцы умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. По 50 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

ПОЗВОНИ ЛЮБЫМ РОДНЫМ

Путин расширил перечень лиц, кому задержанный полицией имеет право позвонить и сообщить о своем задержания и месте нахождения. Если раньше речь в законе шла только о близких родственниках, а позвонить даже брату или сестре было нельзя, то в новой формулировке закона появилось еще и право на один телефонный разговор для уведомления «близкого родственника, родственника или близкого лица о своем задержании и месте нахождения».

ДЕТЯМ ПОСЛЕ РАЗВОДА ОПЛАТЯТ ЖИЛЬЕ

Согласно подписанному Путиным закону, суд теперь будет оценивать ситуацию в комплексе и принимать решение о возможном взыскании дополнительных расходов с родителя, живущего отдельно от ребенка. Так можно будет взыскать средства на оплату жилья несовершеннолетнего ребенка. До сих пор по нормам Семейного кодекса привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов было практически невозможно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
07 февраля 2020, 14:54
Шойгу показали заминированные игрушки, книги и фотоаппарат
06 февраля 2020, 22:39
Эксперт: США себя то нефтью не обеспечивают — и как же они обеспечат ею Белоруссию вместо России?!
07 февраля 2020, 16:24
Поддержка ветеранов Великой Отечественной: Путин подписал указ о выплатах по случаю 75-летия Победы
07 февраля 2020, 18:09
Путин распорядился выплатить 75 тысяч рублей ветеранам к Дню Победы
06 февраля 2020, 22:39
Позвоните Павлу Крашенинникову!
07 февраля 2020, 00:09
Полёт «Белого лебедя»: Минобороны показало видео модернизированного ракетоносца Ту-160М
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2020, 13:54
Российские Су-35С перехватили над Сирией турецкие истребители – СМИ
01 февраля 2020, 01:24
"Медведев за 12 лет ни разу этого не сделал": Смирнов об извинениях Мишустина за просчёты подчинённых
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
03 февраля 2020, 11:54
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
04 февраля 2020, 00:54
Эрдоган против Кремля: Его армия бомбит Идлиб, а в Аллепо гибнут наши военные
02 февраля 2020, 13:09
"Напомнить об их участи?": Жаждущих репараций от Москвы поляков "остудили" "Искандером". На словах
01 февраля 2020, 22:40
Вляпались в историю: провал Зеленского ставит под вопрос российско-украинские отношения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.