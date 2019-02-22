Путин распорядился спасти белух и занялся проблемами рэперов

Касаток и белух спасут за неделю

Владимир Путин поручил минприроды и минсельхозу до 1 марта разобраться с судьбой отловленных китов, содержащихся в Приморье в бухте Средняя. При этом правительству России поручается "проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство в части определения особенностей добычи и использования морских млекопитающих и установления требований к им содержанию".

История с касатками и белухами, выловленных для перепродажи и содержащихся в тесных "клетках" в "китовой тюрьме" в бухте Средняя, возмутила очень многих. Но из-за казуса в законодательстве, никак не регламентирующем этот вопрос, для решения проблемы потребовалось вмешательство президента.

- Там ведены определенные ограничительные меры, поэтому нужно сначала разобраться с ситуацией де-юре, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Но разбираться с ней долго нельзя, потому что ситуация и так уже изрядно затянулась, а животные страдают, поэтому потребовалось такое поручение главы государства. У нас нет прямого запрета на ловлю таких животных, как и прямого запрета на продажу их в океанариумы в разных странах мира. Но с другой стороны, мы знаем, что эта партия животных содержится в условиях, которые не являются подходящими. Все экологи признают, что животным там очень плохо, и есть угроза гибели.

Рэп зазвучит по-новому

В конце прошлого года на Совете по культуре президенту жаловались, мол, непонятно, что делать с рэпом и прочей молодежной субкультурой: ругаются нецензурно, наркотики пропагандируют и вообще. Как быть в тот раз так и не решили, но в поручениях главы государства по итогам Совета появился пункт "администрации президента организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодёжной аудиторией". Будут ли поддерживать рэп целиком или дело ограничиться, например, только хип-хопом, мы узнаем 1 сентября, к которому должны быть представлены выводы.

Миллиард на мультики

По итогом этого же Совета Владимир Путин поручил увеличить на 1 миллиард рублей ежегодно бюджетные субсидии на поддержку отечественной кинематографии. Эти деньги целевым назначением будут направлены "на производство и проката национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссёров-мультипликаторов". Дополнительный миллиард выделят уже в этом году, а значит, приключения трех богатырей не закончатся уже никогда.

Боровск и Томск вошли в историю

Согласно поручению президента, сразу несколько российских городов попали в список охраняемого исторического наследия - целиком или частично.

Правительству Московской области совместно с минкультуры поручено обеспечить сохранение исторического центра города Королёва - "включить здания, связанные с жизнью и деятельностью конструкторов и учёных-создателей российской космической техники, в единый госреестр объектов культурного наследия".

Правительству Калужской области - обеспечить сохранение исторической застройки города Боровска, а сам город будет включен в перечень исторических поселений федерального значения.

Администрации Томской области - обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия народов России в Томске как исторического поселения федерального значения.