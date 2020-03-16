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Путин распорядился создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

16 марта 2020, 03:35  •  52 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавируса, передает ТАСС 15 марта.
Главой группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Также в группу войдут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, ряд министров и другие чиновники.
«Образовать рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV», — говорится в тексте распоряжения.
Глава государства также рекомендовал главам регионов, на территории которых выявлены угрозы распространения инфекции, принять участие в работе группы.
Ранее в этот же день Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта в целях нераспространения SARS-CoV-2.
Согласно информации на 15 марта, в России коронавирусом заразились 63 человека.
14 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел свободное посещение школ в российской столице с 16 марта. Помимо этого столичные власти обязали учащихся, которые вернулись из стран, где распространен коронавирус, соблюдать карантинный режим.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.

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