Путин распорядился создать оргкомитет по международной премии #МыВместе

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании оргкомитета по присуждению международной волонтерской премии «МыВместе». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации в понедельник, 12 июля.

Сопредседателями оргкомитета премии будут заместитель правительства РФ Татьяна Голикова и первый заглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания, уточняется в документе.

18 мая в Москве в парке Горького стартовала международная премия «МыВместе». Подать заявку на участие могут физические лица от 14 лет и представители организаций. Заявки на участие принимались до 5 июля по четырем категориям: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и We arе together, уточнила пресс-служба движения «МыВместе».

По словам Кириенко, победителями премии «МыВместе» могут стать люди со всего мира, которые «своим примером показали, что в сложной ситуации они готовы свои силы, свое сердце, свою душу отдавать для помощи другим».

Победители получат гранты до 2,5 млн рублей, участие в образовательных программах, продвижение своих проектов. Организатором является платформа DOBRO.RU. Как сообщалось в конце 2020 года, волонтеры проекта «Мы вместе» помогли более чем 4,6 млн человек.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин отметил востребованность поддержки, оказываемой волонтерами в рамках акции «МыВместе», и обратился к главам регионов с просьбой помогать волонтерским организациям

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