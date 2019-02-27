Путин распорядился пересчитать пенсии, выплатить миллион "земскому учителю" и покончить с микрокредитами

Владимир Путин подписал перечень поручений по реализации Послания президента. В самом Послании было перечислено немало идей, поэтому и список поручений получился внушительным.

Вот некоторые из них:

- внести изменения в законодательство, предусматривающие определение постоянно действующего порядка материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

- увеличение с 1 июля 2019 года до 10 тысяч рублей ежемесячной выплаты неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

- оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. рублей в счёт погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребёнка или последующих детей.

- субсидирование процентной ставки до уровня 6 процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным семьям с двумя и более детьми, на весь срок действия таких кредитов.

- установление ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 % в отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, театрами и библиотеками.

- изменение с 1 января 2020 года размера среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого или второго ребёнка, с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

- установление правовых оснований для утверждения и реализации начиная с 2020 года программы «Земский учитель», предусматривающей осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей учителю, прибывшему на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

- подключение до конца 2021 года всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету.

- создание до 1 января 2022 года 15 научно-образовательных центров, предусмотрев, что до конца 2019 года должны начать функционировать пять таких научно-образовательных центров, в том числе в Пермском крае, Тюменской и Белгородской областях.

- разработка национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

- создание в 2020–2024 годах двух детских реабилитационных центров мирового уровня.

- принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8 процентов годовых и менее.

- принять необходимые меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности.