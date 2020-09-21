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Путин распорядился начать в Росгвардии военно-политическую работу
21 сентября 2020, 19:35 • 83 • Политика
В Росгвардии организуют военно-политическую работу. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, документ опубликован в понедельник, 21 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.
Указом вносятся изменения в Положение о федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Также в Росгвардии вводится проведение мероприятия физкультуры и спорта.
В августе стало известно о реформе, запланированной в Росгвардии. В рамках нее в 20 регионах с населением более миллиона человек должность местного руководителя ведомства будет преобразована из полковничьей в генеральскую.
Согласно данным на сайте Росгвардии, генералы полиции возглавляют региональные управления в областях с крупными городами-миллионниками.
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