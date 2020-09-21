Путин распорядился начать в Росгвардии военно-политическую работу

В Росгвардии организуют военно-политическую работу. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, документ опубликован в понедельник, 21 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом вносятся изменения в Положение о федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Также в Росгвардии вводится проведение мероприятия физкультуры и спорта.

В августе стало известно о реформе, запланированной в Росгвардии. В рамках нее в 20 регионах с населением более миллиона человек должность местного руководителя ведомства будет преобразована из полковничьей в генеральскую.

Согласно данным на сайте Росгвардии, генералы полиции возглавляют региональные управления в областях с крупными городами-миллионниками.