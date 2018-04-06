Путин расписал Цивилеву первые шаги в Кузбассе

В воскресенье Владимир Путин назначил Сергея Цивилева исполнять обязанности губернатора Кемеровской области, а в четверг вечером уже беседовал с ним в Кремле о первых шагах на новом посту.

- Вам привелось вступить в должность исполняющего обязанности главы Кемеровской области в сложное время, можно сказать – в критической ситуации, - сказал Путин, напомнив про трагедию в "Зимней вишне". - Но это должно вас настроить на эффективную работу и даже мобилизовать все ваши положительные качества, а у вас их достаточно. Очень рассчитываю, что это все люди почувствуют, когда вы в полной мере приступите к работе.

Подводя черту под эпохой правления на Кузбассе Амана Тулеева, президент оценил ее так:

- Что касается эффективности региональной команды, то по оценкам правительства, не администрации, а именно правительства, эта эффективность находится где-то на 73-м месте в целом по России, - сказал Путин. То есть оценка была не слишком высокой. - Но есть совершенно очевидные положительные тенденции в ситуации: это самообеспеченность финансами, это надежная, очень устойчивая финансовая политика.

Обычно на подобных встречах президент слушает программу действий свеженазначенного врио. Поначалу так было и с Цивилевым.

- Это действительно уникальный регион, - оценил потенциал Кузбаса новый глава. - Самый главный потенциал в Кемеровской области – это, конечно, люди. Сейчас мы вынуждены заниматься, работать индивидуально с каждой семьей, чтобы оказать помощь всем тем, кто пострадал в этой трагедии. Одновременно мы занимаемся тем, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы хотим сделать так, чтобы Кемеровская область стала процветающим регионом. Мы намерены сделать все, чтобы Кемеровская область стала лидером в российской экономике.

Но дальше случилось необычное. Можно даже сказать - небывалое.

- Действительно, потенциал очень хороший, но кроме промышленного производства, кроме развития экономики нужно, безусловно, обратить внимание на решение социальных вопросов, - сказал Путин и прочитал Цивилеву целую лекцию - что и как надо сделать, с чего начать, чем продолжить.

Ни одному из губернаторов он подобных - стоящих очень дорого - наставлений, по крайней мере публично, не давал.

- Один из вопросов - это расселение аварийного жилья, - говорил Путин. - Вот это нужно сделать. Это первое. Второе, на что нужно обратить внимание, – это на здравоохранение. К сожалению, в Кемерово мы видим растущие проблемы с инфекционными заболеваниями и туберкулезом. Не хочется об этом говорить, но нужно, потому что если мы не будем об этом говорить, тогда не будем понимать, над чем нужно работать. Это значит, что вам вместе с правительством, я обязательно соответствующие поручения министерству здравоохранения , нужно будет заняться этими проблемами, причем заняться как можно быстрее. Имею в виду не только туберкулез, но и ВИЧ-инфекцию.

Точно так же президент перечислил среди первоочередных шагов нового главы региона работу над дорожной сетью ("большой объем перевозится по дорогам Кемеровской области"), над уровнем доходов людей ("пока, мягко говоря, очень скромный").

- И еще на одно обстоятельство хотел бы обратить ваше внимание, чему вы должны будете уделить больше времени, - продолжал он. - В Кемеровской области больше моногородов, чем в других субъектах России, поэтому нужно работать над решением проблем моногородов. Это комплексные проблемы, а главная из них – это диверсификация экономики.