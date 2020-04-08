Путин раскрыл свои доходы. Сколько заработал президент, узнаем "по закону"

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин подал в установленный законом срок декларацию о доходах за прошлый год.

Согласно декларации прошлого года, за 2018-й глава государства заработал около 8,65 млн рублей. Однако пока обнародования свежих данных о доходах президента не было.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос СМИ о том, не связана ли эта задержка с публикацией данных о доходах президента с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом.

В Кремле заверили, что информацию раскроют "по закону".

"Нет. Всё по закону", - цитирует ТАСС ответ Пескова.

Агентство отмечает, что эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.