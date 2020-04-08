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Путин раскрыл свои доходы. Сколько заработал президент, узнаем "по закону"

08 апреля 2020, 17:35  •  42 • Политика
Президент России подал декларацию, раскрыв свои доходы за прошлый год. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что публикация этой информации будет проходить "по закону".
Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин подал в установленный законом срок декларацию о доходах за прошлый год.
Согласно декларации прошлого года, за 2018-й глава государства заработал около 8,65 млн рублей. Однако пока обнародования свежих данных о доходах президента не было.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос СМИ о том, не связана ли эта задержка с публикацией данных о доходах президента с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом.
В Кремле заверили, что информацию раскроют "по закону".
"Нет. Всё по закону", - цитирует ТАСС ответ Пескова.
Агентство отмечает, что эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

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