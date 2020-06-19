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Путин раскрыл, кого считает предателями

19 июня 2020, 07:00  •  62 • Политика
Президент России Владимир Путин в своей статье о Второй мировой раскрыл, кого считает предателями. По его словам, неприемлемо приравнивать освободителей и захватчиков.
В американском журнале National Interest президент России Владимир Путин поведал, почему он считает неприемлемым уравнивание освободителей и захватчиков.
"Я воспринимаю прославление пособников нацизма как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство идей, которые объединяли людей в борьбе с нацизмом", - подчеркнул он в своей статье.
Глава государства отметил, что позиция России остаётся в этом плане неизменной: "Преступным действиям нацистов нет оправдания, для них нет срока давности".
Пренебрежение уроками истории неизбежно ведёт к жестокой расплате, указал российский лидер и подчеркнул, что наша страна намерена твёрдо отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, основанную на фактах.

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