Путин раскрыл главное отличие России от США и объяснил, почему в Европе демонизируют нашу страну

По словам российского лидера, ключевое отличие России от США – это невмешательство в дела других стран.

"Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются верхом абсурда. Широко известно, чем все закончилось – ничем, провалом", - сказал глава государства в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Владимир Путин напомнил, что выводы, сделанные комиссией спецпрокурора Роберта Мюллера, как раз и подтверждают, что никакого заговора не существовало. Вся попытки собрать факты, подтверждающие созданную в США теорию "российского вмешательства", были бесполезны.

"Им не удалось собрать такие факты просто потому, что они не существуют", - отметил президент.

Говоря о попытках обвинить Россию во "вмешательстве" в выборы в Европе, а также желании демонизировать нашу страну в глазах европейцев, Путин объяснил, какую цель преследуют инициаторы подобной шумихи.

Глава государства напомнил, что до сих пор действуют санкции, которые были введены под предлогом таких обвинений, выдвинутых против России в США. И шумиха вокруг "русского вмешательства" в выборы в Евросоюз – из этого же порядка.

Причем, отметил Путин, распространение такой информации началось буквально накануне выборов в Европарламент. То есть, европейцам заранее пытались объяснить, что причиной низких результатов тех или иных политических сил стало именно "зловещее русское вмешательство".