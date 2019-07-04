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Путин раскрыл главное отличие России от США и объяснил, почему в Европе демонизируют нашу страну

04 июля 2019, 06:39  •  89 • Политика
Накануне визита в Рим президент России дал интервью одному из ведущих итальянских изданий, в котором в частности объяснил, что именно отличает Россию от Соединенных Штатов и для чего в Европе демонизируют нашу страну
По словам российского лидера, ключевое отличие России от США – это невмешательство в дела других стран.
"Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются верхом абсурда. Широко известно, чем все закончилось – ничем, провалом", - сказал глава государства в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Владимир Путин напомнил, что выводы, сделанные комиссией спецпрокурора Роберта Мюллера, как раз и подтверждают, что никакого заговора не существовало. Вся попытки собрать факты, подтверждающие созданную в США теорию "российского вмешательства", были бесполезны.
"Им не удалось собрать такие факты просто потому, что они не существуют", - отметил президент.
Говоря о попытках обвинить Россию во "вмешательстве" в выборы в Европе, а также желании демонизировать нашу страну в глазах европейцев, Путин объяснил, какую цель преследуют инициаторы подобной шумихи.
Глава государства напомнил, что до сих пор действуют санкции, которые были введены под предлогом таких обвинений, выдвинутых против России в США. И шумиха вокруг "русского вмешательства" в выборы в Евросоюз – из этого же порядка.
Причем, отметил Путин, распространение такой информации началось буквально накануне выборов в Европарламент. То есть, европейцам заранее пытались объяснить, что причиной низких результатов тех или иных политических сил стало именно "зловещее русское вмешательство".
"Главная цель авторов таких слухов осталась прежней: продолжение демонизациии России в глазах граждан европейского сообщества. Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира", - подчеркнул Путин.

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