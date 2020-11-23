Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байден...
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления...
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
Главная / Политика

Путин раскрыл авторов соглашения по Карабаху

23 ноября 2020, 08:25  •  118 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, кто на самом деле был автором трёхстороннего соглашения, согласно которому прекратился вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Об авторах документа президент России рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Что касается самого текста, то мы делали это втроём - я, естественно, президент Алиев и премьер-министр Пашинян", - рассказал Путин. Такое признание президент России сделал в ходе интервью Павлу Зарубину, ведущему программы "Москва. Кремль. Путин". Программа выходит на телеканале "Россия 1".
По словам президента России, по-другому было невозможно. По сути, это была договорённость между двумя сторонами.
"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение воюющих сторон, что мы сейчас и делаем", - отметил Путин.
Президент подчеркнул, что настоящими авторами исторического документа являются все три стороны.
"Конфликты, подобные Карабаху, и их урегулирование представляют особое значение для России", - отметил ранее президент России. Русские миротворцы провели разминирование очень оперативно. Благодаря этому в регионе появилась надёжная связь. Присутствие наших военных остановило кровопролитие и позволило не допустить новых жертв. По словам главы государства, урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения экономики, а также внутренней безопасности. В ближайшее время в Арцах будет направлена российская делегация, которая сможет решить гуманитарные проблемы в регионе.
Владимир Путин заявил, что участие в этой работе ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО будет востребовано, и призвал подключиться к гуманитарной миссии Службу ООН, Всемирную продовольственную программу ООН и Всемирную организацию здравоохранения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
22 ноября 2020, 19:35
США отправили на Ближний Восток ударные силы авиации. Что-то готовится?
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
22 ноября 2020, 21:25
Байдену предсказали головную боль от Путина - CNN
22 ноября 2020, 21:25
Для защиты интересов русских: В России появилась новая общественная сила
22 ноября 2020, 23:15
Депутатам, оскорбившим русский народ, помешают избраться в Госдуму
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2020, 02:10
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гостей?
17 ноября 2020, 21:20
Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
19 ноября 2020, 22:50
"Одурел вконец от неприкосновенности": Сатановский о заявлении посла Германии
18 ноября 2020, 01:00
"Выставка национального предательства": Чичерина придумала, кого пристроить в Ельцин-центре
18 ноября 2020, 16:35
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётся..."
16 ноября 2020, 22:25
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушили планы провокаторов в Карабахе
17 ноября 2020, 07:35
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.