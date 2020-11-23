Путин раскрыл авторов соглашения по Карабаху

"Что касается самого текста, то мы делали это втроём - я, естественно, президент Алиев и премьер-министр Пашинян", - рассказал Путин. Такое признание президент России сделал в ходе интервью Павлу Зарубину, ведущему программы "Москва. Кремль. Путин". Программа выходит на телеканале "Россия 1".

По словам президента России, по-другому было невозможно. По сути, это была договорённость между двумя сторонами.

"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение воюющих сторон, что мы сейчас и делаем", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что настоящими авторами исторического документа являются все три стороны.

"Конфликты, подобные Карабаху, и их урегулирование представляют особое значение для России", - отметил ранее президент России. Русские миротворцы провели разминирование очень оперативно. Благодаря этому в регионе появилась надёжная связь. Присутствие наших военных остановило кровопролитие и позволило не допустить новых жертв. По словам главы государства, урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения экономики, а также внутренней безопасности. В ближайшее время в Арцах будет направлена российская делегация, которая сможет решить гуманитарные проблемы в регионе.

Владимир Путин заявил, что участие в этой работе ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО будет востребовано, и призвал подключиться к гуманитарной миссии Службу ООН, Всемирную продовольственную программу ООН и Всемирную организацию здравоохранения.