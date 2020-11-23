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Путин раскрыл авторов соглашения по Карабаху
23 ноября 2020, 08:25 • 118 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, кто на самом деле был автором трёхстороннего соглашения, согласно которому прекратился вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Об авторах документа президент России рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Что касается самого текста, то мы делали это втроём - я, естественно, президент Алиев и премьер-министр Пашинян", - рассказал Путин. Такое признание президент России сделал в ходе интервью Павлу Зарубину, ведущему программы "Москва. Кремль. Путин". Программа выходит на телеканале "Россия 1".
По словам президента России, по-другому было невозможно. По сути, это была договорённость между двумя сторонами.
"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение воюющих сторон, что мы сейчас и делаем", - отметил Путин.
Президент подчеркнул, что настоящими авторами исторического документа являются все три стороны.
"Конфликты, подобные Карабаху, и их урегулирование представляют особое значение для России", - отметил ранее президент России. Русские миротворцы провели разминирование очень оперативно. Благодаря этому в регионе появилась надёжная связь. Присутствие наших военных остановило кровопролитие и позволило не допустить новых жертв. По словам главы государства, урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения экономики, а также внутренней безопасности. В ближайшее время в Арцах будет направлена российская делегация, которая сможет решить гуманитарные проблемы в регионе.
Владимир Путин заявил, что участие в этой работе ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО будет востребовано, и призвал подключиться к гуманитарной миссии Службу ООН, Всемирную продовольственную программу ООН и Всемирную организацию здравоохранения.
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