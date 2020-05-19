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Путин раскритиковал правительство за неясные документы по выплатам для врачей

19 мая 2020, 17:55  •  39 • Политика
Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за плохую проработку постановления о стимулирующих выплатах медикам, борющимся с COVID-19. По его словам, если бы в документах кабмина было всё ясно прописано, люди получили бы выплаты сразу. Такое заявление глава государства сделал во вторник, 19 мая, в ходе совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат (медикам. — Ред.) за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам. И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства», — заявил Путин.
Ранее в ходе встречи российский лидер сообщил о поступлении в регионы 50,1 млрд рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией.
На проблему с задержками и суммами стимулирующих выплат медикам за работу с инфицированными коронавирусом глава государства указал 15 мая, после многочисленных жалоб сотрудников медучреждений во многих регионах страны. Путин раскритиковал работу в данном направлении и потребовал предоставлять надбавки в полном объеме за сам факт работы, а не за отработанные часы. В свою очередь Следственный комитет начал проверку по факту задержки стимулирующих выплат медикам более чем в 10 регионах.
В тот же день российский премьер Михаил Мишустин заявил, что ситуация с задержками выплат врачам не должна повториться впредь, а 16 мая правительство России утвердило новые правила выплат компенсаций медикам за работу с пациентами, заболевшими COVID-19. Согласно им доплаты будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени.
О начислении в течение трех месяцев специальных федеральных выплат медработникам, работающим с пациентами с COVID-19, президент распорядился в начале апреля. В рамках господдержки получать доплаты должны: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей.
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