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Путин раскритиковал подход к расселению афганских беженцев
22 августа 2021, 15:40 • 110 • Политика
Президент России Владимир Путин раскритиковал идеи Запада по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии.
Глава государства на встрече с лидерами "Единой России" (онлайн-трансляцию смотрите на Царьграде) раскритиковал западные меры по расселению афганских беженцев. По его словам, подход, когда мигрантов предлагают отсылать в страны Центральной Азии, чтобы те ждали визы в США и другие страны, унизителен.
"Значит, в эти страны можно направлять без виз - к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят?" - заметил он.
Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности, подчеркнул также Владимир Путин. Он указал, что в России не хотят, чтобы в нашей стране под видом беженцев из Афганистана появились боевики.
"Эти ужасы, которые сейчас в Афганистане, не так давно были у нас, - напомнил он, - и мы не хотим этого возвращения, и элементы такие нам не нужны".
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе обсуждения этого вопроса подчеркнул, что в ситуации с Афганистаном талибы* пока выполняют свои обещания.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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