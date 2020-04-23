Банковскую систему называют кровеносной системой экономики, но не всегда по ней «кровь» доходит до адресата. Владимир Путин собрал на телесовещание основных игроков этого рынка, чтобы обсудить, как наладить в новых условиях кредитование населения и бизнеса.

- Вы напрямую работаете с гражданами и предприятиями, знаете их запросы и от вас зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается, - обратился к видневшимся в окошках большого экрана банкирам президент. - Имею в виду каникулы по ипотечным и потребительским кредитам для граждан, чьи доходы сократились более чем на 30 процентов, льготные кредиты предприятиям. Эти и другие решения призваны помочь российским семьям преодолеть текущие трудности.

Собственно, к самим банкам в условиях экономического кризиса тоже были претензии.

Путин: «Обещания, которые ни на что не влияют, не нужны».

- Есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели – льготные кредиты, - напомнил Путин. - Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это – далеко не единичные случаи. О принятых решениях мало объявить. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощью могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны.

Президент попросил отдельно доложить ему, как работает созданный ФНС специальный электронный сервис для дистанционной выдачи льготных зарплатных кредитов.

Путин раскритиковал банкиров:«Либо тянут время, либо предъявляют невыполнимые требования».

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