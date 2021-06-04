Путин: "Завершена прокладка первой нитки "Северного потока - 2"

Президент России Владимир Путин заявил на площадке ПМЭФ-2021, что буквально два часа назад была завершена прокладка первой нитки "Северного потока - 2". Президент заявил о готовности реализовывать подобные проекты с зарубежными партнёрами и дальше.

Также Владимир Путин отметил, что работы по строительству второй нитки газопровода продолжаются.

"Северный поток - 2" - магистральный газопровод из России в Германию длиной 1234 километра, проходящий через Балтийское море по территории пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. По состоянию на 26 мая объект был готов на 95%.

Отметим, что в России не раз призывали не упоминать "Северный поток - 2" в политическом контексте, так как этот проект выгоден и России, и Евросоюзу.