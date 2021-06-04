|
Путин: "Завершена прокладка первой нитки "Северного потока - 2"
04 июня 2021, 15:40 • 200 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил на площадке ПМЭФ-2021, что буквально два часа назад была завершена прокладка первой нитки "Северного потока - 2". Президент заявил о готовности реализовывать подобные проекты с зарубежными партнёрами и дальше.
Также Владимир Путин отметил, что работы по строительству второй нитки газопровода продолжаются.
"Северный поток - 2" - магистральный газопровод из России в Германию длиной 1234 километра, проходящий через Балтийское море по территории пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. По состоянию на 26 мая объект был готов на 95%.
Отметим, что в России не раз призывали не упоминать "Северный поток - 2" в политическом контексте, так как этот проект выгоден и России, и Евросоюзу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
200
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 июня 2021, 19:50
|
30 мая 2021, 00:55
|
29 мая 2021, 12:05
|
28 мая 2021, 16:50
|
01 июня 2021, 16:10
|
31 мая 2021, 15:25
|
29 мая 2021, 02:00