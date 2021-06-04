Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
Главная / Политика

Путин: "Завершена прокладка первой нитки "Северного потока - 2"

04 июня 2021, 15:40  •  200 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил на площадке ПМЭФ-2021, что буквально два часа назад была завершена прокладка первой нитки "Северного потока - 2". Президент заявил о готовности реализовывать подобные проекты с зарубежными партнёрами и дальше.
Также Владимир Путин отметил, что работы по строительству второй нитки газопровода продолжаются.
"Северный поток - 2" - магистральный газопровод из России в Германию длиной 1234 километра, проходящий через Балтийское море по территории пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. По состоянию на 26 мая объект был готов на 95%.
Отметим, что в России не раз призывали не упоминать "Северный поток - 2" в политическом контексте, так как этот проект выгоден и России, и Евросоюзу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



200
Источник
Похожие новости
04 июня 2021, 01:00
Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко, и для России
04 июня 2021, 01:00
Слёзы Протасевича и "русский след": Соловьёв "предугадал" реакцию олигархов
04 июня 2021, 04:40
Пушков пословицей оценил отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe
04 июня 2021, 02:50
У России есть оружие, которое нельзя обезвредить - польский генерал
04 июня 2021, 01:00
НАТО пыталась запретить самое смертоносное оружие России
04 июня 2021, 01:00
Американцам предсказали печальный финал: Грядёт "перестройка"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июня 2021, 19:50
Минск вновь "щёлкнул по носу" Украину: Остаётся ждать реакции
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
29 мая 2021, 12:05
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
28 мая 2021, 16:50
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
01 июня 2021, 16:10
Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты
31 мая 2021, 15:25
Путин послал Байдену жесткий сигнал об американских кораблях в Черном море
29 мая 2021, 02:00
В Минске ответили на недоумение Украины: "Чистой воды торговые переговоры"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.