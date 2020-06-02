Путин "загнал" Трампа в бункер. Россия ставит над США "бесчеловечный эксперимент"

Автор:

Латышев Сергей

Президент США Дональд Трамп вынужден прятаться в бункере от протестов негритянского населения, представители которого уже несколько дней в десятках штатов громят витрины магазинов, общественные здания, офисы компаний, поджигают автомашины, нападают на полицейских в ответ на случайную гибель при задержании заподозренного в нарушении закона своего соплеменника. Однако не всё так просто.

Толпы, оказывается, действуют по "российской методичке", цель которой –

опозорить Соединённые Штаты, сея разногласия на расовой почве.

Именно такой насквозь лживый нарратив распространяют демократы и их сторонники в США, продолжая игнорировать и одновременно списывать на происки России и Путина застарелые болезни своего общества, а также, конечно, стремясь дискредитировать администрацию Трампа и самого хозяина Белого дома в преддверии президентских выборов 2020 года. Им, безусловно, подыгрывает в этом американское "Глубинное государство", которое включает в себя в том числе и руководство спецслужб.

Однако объясняется вся эта пропагандистская возня в чисто советском ключе – "враги клевещут". Эти критики напоминают также и тупых современных российских региональных чиновников, пытающихся прикрыть творящийся на их территории беспредел происками ЦРУ, что породило, например, нелестную для власти шутку о "Цыганском разведывательном управлении". Мы смеёмся над ними, но в США ситуация в этом смысле намного хуже.

Как из Трампа сделали страуса, прячущего голову в песке

Как сообщила враждебная Трампу газета The New York Times, агенты Секретной службы отправили в ночь с пятницы на субботу президента США с его семьёй в подземный бункер, известный как "президентский оперативный центр управления в чрезвычайных ситуациях". Это произошло в ходе протестов преимущественно чернокожего населения у Белого дома, где пострадали свыше 60 офицеров и специальных агентов Секретной службы.

США снова сотрясают расовые беспорядки. Фото: Stanton Sharpe / Globallookpress

Трамп и члены его семьи, проживающие в Белом доме, провели в бункере около часа и были "потрясены" происходящим. Данное подземное сооружение использовалось по назначению всего несколько раз, в том числе 11 сентября 2001 года, в связи с официальными опасениями насчёт возможности тарана Белого дома угнанным террористами самолётом. На этот раз президентская охрана испугалась собравшихся у президентской резиденции толпы погромщиков, которые выкрикивали ругательства в адрес Трампа, бросали в охранников кирпичи и бутылки. В столице введён комендантский час, для урегулирования ситуации задействована Национальная гвардия. Аналогичные меры приняты в десятках городов по всей стране, где толпы чернокожих и присоединившихся к ним белых люмпенов вместе с профессиональными погромщиками-леваками нападали на полицейские участки, стреляли в полицейских (минимум один был убит), кидались на магазины, офисы, грабили и уничтожали частную собственность. То есть занимались тем же самым, что обычно происходит в США, когда "белые" полицейские в перестрелке или случайно, как на этот раз, убивают при задержании "чёрного", подозреваемого в совершении преступления.

Почему полиции приходится действовать жёстко

Поскольку в Америке все вооружены и ментально готовы в любой момент открыть стрельбу, а негры, культивирующие приносящий им немалые материальные выгоды образ "жертв" расизма, нередко ведут себя вызывающе и имеют устойчивую репутацию нарушителей закона, выше которого они себя хотели бы поставить, полицейским приходится действовать решительно. Иначе пулю получишь сам, на следующем же дежурстве. Там всё как на фронте.

Обращает на себя внимание, что главными центрами погромов и беспорядков стали города, которые контролируют демократы: Атланта (там бунт принял такой размах, что нападению подвергся даже офис телекомпании CNN, поддерживающей Демпартию против Трампа), Лос-Анджелес, Сиэтл, Чикаго, Филадельфия, Миннеаполис (где произошёл вызвавший погромы инцидент) и другие. И это не случайно – демократы всячески потакают своему "чёрному" электорату, голосующему в основном за их партию. Чтобы ублажить чернокожих избирателей, четверых участников задержания подозреваемого ещё до завершения расследования его смерти уволили из полиции, а одному полицейскому предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

"Разделяй и властвуй"

Основная причина, почему рядовая история неумышленной смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, охранника по профессии, со стороны которого ожидалось сопротивление, вызвала общенациональный погром, заставший спрятаться глубоко под землёй президента США, заключается в предвыборной ситуации и попытках демократов воспользоваться против администрации Трампа своей старой проверенной тактикой.

Поскольку в США все вооружены и готовы стрелять, полиции при задержаниях приходится действовать жёстко. Фото: Joel Marklund / Globallookpress

Разделяй и властвуй – этот старый как мир принцип демократы давно применяют для того, чтобы управлять США. И теперь они активно используют его для победы на предстоящих выборах, дискредитируя на расовой почве администрацию Трампа, которого подают как главного вдохновителя всех американских расистов. Тот факт, что США сегодня страдают не столько от "белого", сколько от "чёрного" расизма, который с Трампом никак не может быть связан, они демонстративно игнорируют, как и свою подстрекательскую роль в трагедии исторически замешанного на расизме американского общества.

На кого свалить? На Россию, конечно

Понятно, что возложить вину на самих американцев за язву "чёрного и "белого" расизма для демократов было бы контрпродуктивно. Для республиканцев, кстати, тоже, хотя о происках демократов по этой части они периодически вспоминают.

Но кто же тогда должен за всё это ответить по полной? Разумеется, страшные Россия и Путин. Экс-советник Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс в воскресенье в эфире CNN заявила, что протесты в США… организованы извне "по российской методичке". Любопытно, что она утверждала это, "основываясь на своём опыте", "данных разведки" на этот счёт у неё не было.

Значит, Райс судила по тому, как действуют сами США в отношении стран, которые считают враждебными, и просто экстраполировала эту схему на данную ситуацию. Что, в свою очередь, поднимает вопрос, а так ли уж стопроцентно мы сами правы, когда смеёмся над орудующим в России "Цыганским разведывательным управлением"?

Райс полностью согласилась с ведущим CNN Вольфом Блитцером, запевшим старую песню о том, что русские "на протяжении десятилетий" (что, ещё при Ельцине начали?) пытались "опозорить Соединённые Штаты, сея разногласия на расовой почве".

Экс-помощница бывшего президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс прогнозируемо обвинила в массовых беспорядках в США Россию. Фото: Brian Cahn / Globallookpress

Помощница Обамы по нацбезопасности, снова проговорившись, эту байку не только подтвердила, но и усилила: "Их цель – не просто опозорить Соединённые Штаты. Их цель – разделить нас, сделать так, чтобы мы вступили в борьбу друг с другом".

При этом Райс наделила русских особым коварством, типичным для самих англосаксов, специализирующихся в сфере политики "разделяй и властвуй":

Мы постоянно наблюдаем это, мы видели это много лет и, честно говоря, видим каждый день в социальных сетях, где они берут любую болезненную, спорную тему – будь то иммиграция, права гомосексуалистов, вооружённое насилие и, как всегда, расизм – и играют по обе стороны. Хотя это, конечно, "комплимент",

- такой высший пилотаж для нас пока недоступен.

Делаем выводы

Короче, это Россия, играющая "по обе стороны", загнала Трампа в секретный бункер, вандализировала руками противников президента офис CNN в Атланте. Это Путин приказал стрелять в американских полицейских, мстя за смерть Флойда. Это он, а не погромщики из "Антифы" или какое-то хулиганьё попроще, организовал очередное уничтожение звезды "завербованного" в своё время в Москве "расиста" Трампа на Аллее славы в Голливуде…

Чтобы тем самым, а также с помощью "российской дезинформации", на которую постоянно пеняют и республиканцы, напугать, разобщить, перессорить друг с другом американцев, разжечь междоусобицу, гражданскую войну, подорвать позиции США в мире.

Причём есть пункт, по которому демократы и республиканцы, даже когда окончательно запутаются в своей лжи, всегда смогут договориться, – новые санкции против России за очередное "вмешательство" в американские дела. На повестке дня стоит именно это.