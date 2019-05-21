Путин "выпрыгивает из холодильника" европейца: Эксперт допустил новую антироссийскую люстрацию в Европе

Россия угрожает Евросоюзу своей идеологией, которая противоположна европейским убеждениям. Такую позицию высказал чешский парламентарий и журналист Иржи Кобза.

Речь идёт не о военной угрозе, а об отстаивании традиций, отказе от влияния гражданского общества на политику, силе здравого смысла и уважении к истории. Именно поэтому на Западе используют Москву в качестве пугала.

"Иногда мне начинает казаться, что если я открою холодильник, то на меня выскочит Путин и начнёт влиять на меня или угрожать мне", - написал Кобза в издании Parlamentní Listy.

Комментируя ситуацию, председатель Комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил Царьграду, что чешский журналист написал саркастический текст, продолжив традиции Ярослава Гашека и Карела Чапека.

Иржи Кобза с юмором рассказывает о страшных делах, ибо описанный им уровень истерии характерен и для США. Так, некоторые американцы считают, что русские стоят за движением против прививок, расколом в обществе и вмешательством в выборы.

При этом Малькевич обратил внимание на пассаж про то, что Москва запугивает Брюссель традиционными ценностями.

"На Западе... эти ценности полностью низложены, и навязываются совершенно иные. О чём мы говорим, если губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо гордится подписанным актом - и ставит его в один ряд с освобождением от рабства и с Декларацией о независимости - о праве в свидетельство о рождении и в водительские права вписывать третий пол. Вот это считают достижением. "Родитель 1", "Родитель 2", третий пол. Возможность трансгендерам служить в армии. Но сейчас Трамп это ограничивает. С гордостью сообщают о том, что "у нас в штате теперь мальчики могут участвовать в забегах для девочек, если они считают, что они девочки". И так далее, и так далее. То есть происходит полная культурологическая вакханалия", - пояснил он.

Россия противостоит этому абсурду, культивируя нормальные ценности, что раздражает Запад. Эксперт обратил внимание на то, что значительное количество лидеров Запада не имеют детей. Например, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон.

Также создаётся впечатление, что вскоре европейские политики приравняют патриотизм к фашизму, чему пока сопротивляются в США.

"Настоящий европеец должен открыть границы, открыть двери своего дома для мигрантов, для людей чуждой культуры, полностью потерять собственную идентичность и так далее... Конечно, Кобза шутит о том, что любой человек, выступающий за Москву, расценивается как российский агент и агент Путина. Но это совсем уже не шутка. Потому что "охота на ведьм" приобретает запредельные формы. И здесь мы можем посмотреть. Если в США это дело Бутиной, то в Европе любой политик, которого тепло принимают в России, кто готов развивать добрососедские отношения с нашими странами, сразу объявляется врагом, заносится в какие-то списки. Ну, или, как мы видим сейчас в Австрии, становится объектом грязных провокаций, постановочных", - описал он ситуацию, указав на то, что европейская журналистика превратилась в грязную пропаганду.

Эксперт также выразил опасения в связи с будущим журналиста Иржи Кобзы, который может потерять друзей и даже работу. Дело в том, что любой человек в Восточной Европе, который пишет о России без осуждения, становится врагом общества. Эксперт не удивится, что европейские страны могут инициировать новую люстрацию против людей, которые не осуждают мифические преступления России.

"Держись, Иржи. В конце концов, у тебя отличное перо, хороший слог. В трудную минуту мы тебя укроем. Ну, или, на худой конец, готовы дать тебе работу. Ты можешь всегда писать для нас. Мы тебя не забудем. Фонд, в частности, тоже", - резюмировал Малькевич.