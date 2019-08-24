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Путин "весьма недоволен": в Кремле заявили о проблемах в шахтах России
24 августа 2019, 20:54 • 45 • Политика
Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли. По словам представителя Кремля, Путин "весьма недоволен" проблемами в российских шахтах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин "весьма недоволен" происходящим в угледобывающей промышленности, потому были выработаны, подписаны и направлены поручения для исправления ситуации.
Песков, говоря с журналистами в субботу, 24 августа, подчеркнул, поручения были даны фактически за сутки до Дня шахтера. О проблемах в отрасли президенту рассказали сами шахтеры, в том числе представители профсоюзов. И сложившаяся ситуация Путина не устроила, сказал Песков.
"Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату", - добавил пояснение представитель Кремля.
Впрочем, есть и другие моменты, которые президент России также посчитал неудовлетворительными. На исправление проблемных моментов и направлен подписанный перечень.
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