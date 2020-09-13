Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на ...
В МВФ шокировали Украину
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборато...
Главная / Политика

Путин "убивает Запад изнутри": Политолог разоблачил схему с "агентом Кремля"

13 сентября 2020, 08:05  •  116 • Политика
Политолог Владимир Корнилов поиронизировал над страхами британского журналиста после его беседы с "агентом Кремля". Он прокомментировал западную публикацию, в которой открыто утверждается, что якобы президент России Владимир Путин лично "убивает Запад изнутри" руками "коварных профессоров".
Политолог Владимир Корнилов в своей колонке для "РИА Новости" прокомментировал очередную публикацию в британской прессе о "русском вмешательстве".
Он обратил внимание на статью Мэттью Кэмпбелла в издании The Sunday Times. В ней журналист открыто заявляет, что якобы Москва и лично президент России Владимир Путин "убивают Запад изнутри".
По его мнению, действуют власти руками русских, которые в настоящее время проживают в ЕС. Такой вывод Кэмпбелл сделал после встречи с одним из таких "агентов Кремля".
Он рассказал о беседе с профессором из России, который уже два года работает преподавателем в известном вузе во Франции. Журналист признался, что был поражён, когда заговорил с ним о политике.
Так, собеседник открыто не соглашался с западным внешним курсом, в том числе в таких вопросах, как нападение на Скрипаля, крушение MH17 и "вмешательство РФ" в выборы в США.
Кэмпбелл отмечает, что этот профессор планирует перебраться в Объединённое Королевство. Таким образом, по его мнению, Москва уже разыгрывает информационную кампанию на Западе посредством таких "коварных агентов", которые в действительности просто не боятся озвучивать собственное мнение, противоречащее русофобской линии британских СМИ, заметил Корнилов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
12 сентября 2020, 21:05
Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик
12 сентября 2020, 22:55
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской по Варшаве возмутил народ
12 сентября 2020, 19:15
"Лукашенко сказали из России не трогать": Гордон назвал "будущего лидера" Белоруссии
12 сентября 2020, 22:55
"А на это Навальный дал добро?": Соловьёв не удержался от иронии по поводу ОЗХО в "Шарите"
13 сентября 2020, 02:35
Тихановская заявила об усталости белорусов от протестов и допустила смену в КС
12 сентября 2020, 19:15
Запрет агитации в разгар голосования: В России наступил уникальный день тишины
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2020, 22:55
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской по Вар...
12 сентября 2020, 22:55
"А на это Навальный дал добро?": Соловьёв не удержался от иронии по поводу ...
13 сентября 2020, 04:25
Из-под капота - столб дыма: Аналог русского Aurus вспыхнул на дороге в Китае
12 сентября 2020, 22:00
Либералы покрывают вероятную отравительницу Навального (Руслан Осташко)
13 сентября 2020, 02:35
Тихановская заявила об усталости белорусов от протестов и допустила смену в КС
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2020, 22:50
Украинские силовики после взрыва в Донбассе устроили "огненную" провокацию
06 сентября 2020, 16:35
"Отравление подтверждается точно?": Полная расшифровка перехвата о Навальном
11 сентября 2020, 02:55
"Всё снесут и нас повыгоняют": Генерал-майор полиции о том, чем грозит миграционная инициатива МВД
08 сентября 2020, 06:10
Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища"
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.