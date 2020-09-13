Путин "убивает Запад изнутри": Политолог разоблачил схему с "агентом Кремля"

Политолог Владимир Корнилов в своей колонке для "РИА Новости" прокомментировал очередную публикацию в британской прессе о "русском вмешательстве".

Он обратил внимание на статью Мэттью Кэмпбелла в издании The Sunday Times. В ней журналист открыто заявляет, что якобы Москва и лично президент России Владимир Путин "убивают Запад изнутри".

По его мнению, действуют власти руками русских, которые в настоящее время проживают в ЕС. Такой вывод Кэмпбелл сделал после встречи с одним из таких "агентов Кремля".

Он рассказал о беседе с профессором из России, который уже два года работает преподавателем в известном вузе во Франции. Журналист признался, что был поражён, когда заговорил с ним о политике.

Так, собеседник открыто не соглашался с западным внешним курсом, в том числе в таких вопросах, как нападение на Скрипаля, крушение MH17 и "вмешательство РФ" в выборы в США.

Кэмпбелл отмечает, что этот профессор планирует перебраться в Объединённое Королевство. Таким образом, по его мнению, Москва уже разыгрывает информационную кампанию на Западе посредством таких "коварных агентов", которые в действительности просто не боятся озвучивать собственное мнение, противоречащее русофобской линии британских СМИ, заметил Корнилов.