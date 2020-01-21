Путин "точно попал в цель": Косачев обрисовал интересующую Запад Россию

Изменения, предложенные президентом России Владимиром Путиным в Конституцию страны, вызвали настолько бурную реакцию у коллективного Запада, что это уже находится практически на грани вмешательства во внутренние дела нашего государства. Мысль об этом озвучил во время заседания рабочей группы по подготовке изменений Конституции глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В то же время в столь масштабном обсуждении российской Конституции за пределами нашей страны сенатор видит и позитивный момент. По его мнению, подобное внимание коллективного Запада "подтверждает, что события, происходящие в нашей стране, имеют большое значение для всего мира". Косачев отметил, что Россия - "один из ключевых игроков в мире".

По мнению сенатора, с предложенными изменениями Владимир Путин попал в цель.

"С моей точки зрения, вывод, который можно из этого сделать, заключается в том, что президент совершенно точно попал в цель", - цитирует Косачева ТАСС.

Он обрисовал ту Россию, которая интересует коллективный Запад. По его словам, "интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы". В том числе такая страна, "которая подлежит давлению извне, возможно, даже и внешнему управлению".

Напомним, во время своего послания Федеральному Собранию глава государства отметил отсутствие необходимости принимать новую Конституцию России. Однако предложил внести в неё ряд существенных изменений.

Президент обратил внимание на один ключевой момент - "приоритет русского права над международным", что фактически говорит о взятом Россией курсе на суверенитет. Такая поправка, отмечает Путин, предусматривает, что в нашей стране требования международного законодательства и различных международных договоров могут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции РФ. И подобное изменение станет гарантом безусловного суверенитета российского народа. Путин при этом обратил особое внимание на то, что Россия может оставаться Россией только как суверенное государство.