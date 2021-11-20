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Путин "проверяет НАТО на прочность": Глава Минобороны Украины не смог удержать язык за зубами
20 ноября 2021, 23:15 • 178 • Политика
Глава Минобороны Украины заявил, что Путин проверяет единство стран ЕС и НАТО. "Он проверяет единство Евросоюза, проверяет единство НАТО, проверяет наше общество, украинцев, Польшу, страны Балтии", - посетовал украинский министр.
Президент России Владимир Путин "играет в шахматы" и проверяет на прочность отношения союзников по ЕС и НАТО. С таким заявлением выступил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Он посетовал, что США и Украина по-разному оценивают риски и угрозы со стороны России. При этом министр обороны Украины считает, что у его страны "сформировалось нечто вроде психологического иммунитета".
- сказал руководитель украинского военного ведомства в интервью The Washington Post.
Министр добавил, что президент России якобы ещё не решил, захватывать ли Украину или выторговать у Запада что-то более интересное.
Заявления прозвучали на фоне статьи The New York Times о том, что США и ЕС не успеют предотвратить "вторжение России на Украину". Американским и европейским военным подразделениям просто не хватит на это времени, говорится в материале американского издания со ссылкой на источники.
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