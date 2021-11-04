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Путин "просился в НАТО"? Экс-генсек альянса рассказал о переломном моменте
04 ноября 2021, 14:00 • 154 • Политика
Бывший генсек НАТО Робертсон рассказал, как в одной из бесед с ним Владимир Путин фактически "попросился" в альянс. Но затем наступил переломный момент, который изменил намерения русского лидера.
По словам британского политика Джорджа Робертсона, который возглавлял НАТО в 1999-2004 годах, однажды в беседе с ним президент Путин прямым текстом спросил, почему Россию не приглашают вступить в альянс. На что Робертсон ответил, что в НАТО не приглашают - желающие присоединиться к блоку государства сами подают заявки.
В ответ на это русский лидер намекнул, что Россия не из тех стран, которые подают заявки, поскольку имеет большое значение для мира. "Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения", - привёл приблизительный смысл слов Путина Робертсон, выступая в эфире One Decision Podcast.
Однако спустя несколько лет отношение Путина к НАТО и возможности вступления в организацию кардинально поменялось, продолжил политик. Он уверен, что виной тому - переворот на Украине, который, по мнению властей России, совершён при поддержке альянса.
Кроме того, Путина насторожило агрессивное расширение НАТО на восток, уверен экс-глава альянса. Он напомнил, что в 2004 году к организации присоединились Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Латвия, Эстония и Литва, а позже за ними последовали Хорватия и Албания. А вот Грузия и Украина, которые грезят членством ещё с 2008 года, по-прежнему "за бортом", констатировал Робертсон.
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