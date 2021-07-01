Путин "приземлил" в России иностранных IT-гигантов

Президент Владимир Путин подписал закон о "приземлении", обязывающий иностранных IT-гигантов открывать свои представительства в России.

С 1 января следующего года заработает закон, обязывающий иностранных IT-гигантов открывать свои представительства в России. Росчерком пера президент России Владимир Путин "приземлил" иностранные IT-корпорации с суточной аудиторией более 500 тысяч наших пользователей.

Компании теперь должны будут установить себе выбранный Роскомнадзором счётчик пользователей, создать личный кабинет на сайте регулятора и через него взаимодействовать с властями.

К слову, распространяется подписанный Путиным документ в том числе и на операторов рекламных систем, и на провайдеров хостинга. Кроме того, под действие закона подпадают те, кто организует распространение информации в интернете с использованием личных данных граждан нашей страны.

В случае отказа подчиниться нарушителю грозит запрет на рекламу, запрет на сбор и передачу за рубеж личных данных, а также на ограничение приёма денег от граждан России. Законом также предусмотрена и полная блокировка.

Напомним, в предварительном списке на "приземление" ранее назывались такие иностранные корпорации, как Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok.