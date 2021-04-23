Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите, а извиняться пришлось Блинкену

Президент России Владимир Путин случайно "перебил" выступление президента Франции Эммануэля Макрона во время климатического саммита. В результате госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось приносить официальные извинения из-за технических неполадок.

В этом году встреча 40 мировых лидеров, которые собрались, чтобы обсудить проблему изменения климата, проходила в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса. При этом из-за не слишком хорошей организации в ходе мероприятия произошло сразу несколько накладок. Больше всего не повезло президенту Франции Эммануэлю Макрону, выступление которого было заранее записано для участников встречи.

Когда Блинкен предоставил слово Макрону, то на экране на несколько секунд появилась фотография президента Индонезии Джоко Видодо. Впрочем, эту ошибку технические сотрудники быстро исправили. Затем, не дождавшись окончания записи, госсекретарь США объявил о выступлении Путина. Таким образом президент России случайно прервал выступление французского коллеги.

Блинкену не оставалось ничего другого, кроме как дождаться окончания речи Путина и вновь включить запись Макрона. Глава Госдепартамента принёс извинения перед высокими гостями за технические неполадки.

Напомним, что принять участие в климатическим саммите Путину предложил президент США Джо Байден во время своего звонка в Кремль. Он также выступил с инициативой провести двустороннюю встречу на высшем уровне. Данный вопрос пока что обсуждается сторонами.