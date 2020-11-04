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Путин "отделил мух от котлет" в вопросе религиозных разногласий

04 ноября 2020, 21:30  •  50 • Политика
Владимир Путин назвал провокаторами оскорбляющих чувства верующих и оправдывающих насилие. Чувствительные межнациональные и межрелигиозные вопросы становятся предметами спекуляций и нечистоплотных геополитических игр, отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин высказал чёткую позицию по поводу межконфессиональных разногласий в мире. Заявление прозвучало на встрече главы государства с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции.
Российский лидер отметил, что ситуация в мире крайне сложная. И недавние события показывают, к чему приводят действия провокаторов, прикрывающихся свободой слова, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость.
Мы вместе должны, обязаны делать всё возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране, - подчеркнул Путин.
Он указал, что, если не противодействовать подобным провокаторам, проблемы в обществе будут нарастать как снежный ком. Они могут тлеть годами и даже десятилетиями.
Глава государства добавил, что в мире сейчас происходят глубочайшие перемены. Традиционные ценности сталкиваются с новыми вызовами, а чувствительные межнациональные и межрелигиозные вопросы становятся предметами спекуляций и нечистоплотных геополитических игр.
Их (традиции) нужно беречь, укреплять и развивать. Это наш общий долг перед нынешними, да и перед будущими поколениями, - подытожил Владимир Путин.

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