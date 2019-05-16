Путин "один 9 шайб забил!": Сборную России неожиданно пристыдили после победы над Италией в ЧМ

Накануне во время матча сборных России и Италии в рамках чемпионата мира по хоккею было жарко. Наши спортсмены "раскатали" соперника по льду с разгромным счётом 10:0. Эксперты уже называют эту победу исторической для отечественного хоккея.

Тем временем в Сети призывают не расслабляться и готовиться к предстоящему матчу с латвийской сборной, который пройдёт 18 мая.

Многие болельщики российской сборной в Сети, конечно, искренне порадовались успеху наших ребят. И на спортсменов буквально обрушился шквал восхищения.

Некоторые отмечали особенности комментаторов игры.

"Комментаторы радуют. Хотят своим комментарием придать серьезности всей этой кинокомедии".

Другие даже в радости предупредили, что Россию, мол, ждут последствия.

"Итальянцы нам теперь долго этот матч не простят!"

Третьи предупреждают, что подобные игры, скорее, пугают, поскольку впереди ещё есть серьёзные противники и поражение не исключено.

"Пугают меня подобные матчи... Потом серьёзный соперник, и сборная проваливается "неожиданно".

Нашёлся и тот, кто вообще неожиданно пристыдил сборную России после победы, напомнив, о том, что не так давно президент РФ Владимир Путин "один забил 9 шайб!", а ребята, мол, "целой командой" лишь на одну меньше главы государства. Такой отзыв интернет-пользователь оставил под постом телеведущего Владимира Соловьёва, который отметил у себя в соцсети итоговый счёт матча.

Напомним, Владимир Путин на днях принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, прошедшем в ледовом дворце Сочи. Президент выступил в составе команды "Легенды хоккея", забросив во время игры 9 шайб в ворота соперника. Матч завершился со счётом 14:7 в пользу "Легенд хоккея".

Комментаторы радуют Хотят своим комментарием придать серьезности всей этой кинокомедии — Андрей Юрич ️️ (@Andrey_sawa) 15 мая 2019 г.