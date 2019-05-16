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Путин "один 9 шайб забил!": Сборную России неожиданно пристыдили после победы над Италией в ЧМ

16 мая 2019, 09:24  •  375 • Политика
После победы над сборной Италией со счётом 10:0 на чемпионате мира по хоккею на российскую сборную обрушился шквал восхищения в Сети. Но нашёлся и тот, кто неожиданно пристыдил наших спортсменов, отметив, что президент России Владимир Путин не так давно "один 9 шайб забил", а ребята, мол, всей командой на одну больше.
Накануне во время матча сборных России и Италии в рамках чемпионата мира по хоккею было жарко. Наши спортсмены "раскатали" соперника по льду с разгромным счётом 10:0. Эксперты уже называют эту победу исторической для отечественного хоккея.
Тем временем в Сети призывают не расслабляться и готовиться к предстоящему матчу с латвийской сборной, который пройдёт 18 мая.
Многие болельщики российской сборной в Сети, конечно, искренне порадовались успеху наших ребят. И на спортсменов буквально обрушился шквал восхищения.
Некоторые отмечали особенности комментаторов игры.
"Комментаторы радуют. Хотят своим комментарием придать серьезности всей этой кинокомедии".
Другие даже в радости предупредили, что Россию, мол, ждут последствия.
"Итальянцы нам теперь долго этот матч не простят!"
Третьи предупреждают, что подобные игры, скорее, пугают, поскольку впереди ещё есть серьёзные противники и поражение не исключено.
"Пугают меня подобные матчи... Потом серьёзный соперник, и сборная проваливается "неожиданно".
Нашёлся и тот, кто вообще неожиданно пристыдил сборную России после победы, напомнив, о том, что не так давно президент РФ Владимир Путин "один забил 9 шайб!", а ребята, мол, "целой командой" лишь на одну меньше главы государства. Такой отзыв интернет-пользователь оставил под постом телеведущего Владимира Соловьёва, который отметил у себя в соцсети итоговый счёт матча.
Напомним, Владимир Путин на днях принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, прошедшем в ледовом дворце Сочи. Президент выступил в составе команды "Легенды хоккея", забросив во время игры 9 шайб в ворота соперника. Матч завершился со счётом 14:7 в пользу "Легенд хоккея".
Комментаторы радуют Хотят своим комментарием придать серьезности всей этой кинокомедии
— Андрей Юрич ️️ (@Andrey_sawa) 15 мая 2019 г.
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#Repost @matchtv_channel ・・・ Россия разгромила Италию – 10:0. Овечкин забил первый гол на этом ЧМ
Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev)

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