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Путин "обломал" любителей похихикать: С 1 января "веселящий газ" вне закона
30 декабря 2020, 07:45 • 8 • Политика
Путин подписал закон о запрете продажи "веселящего газа". С 1 января закись азота легально смогут использовать только медики и промышленники.
Президент России Владимир Путин запретил продавать "веселящий газ" в немедицинских целях. Соответствующий федеральный закон был подписан 29 декабря главой государства и опубликован на сайте правовой информации.
Речь идёт о закиси азота. С 1 января 2021 года этот газ будет запрещено производить, изготовлять, поставлять, хранить, перевозить и пересылать, если речь не идёт о медицинском, промышленном или техническом использовании газа.
Кроме того, документ запрещает потребление и пропаганду "веселящего газа" в немедицинских целях. В частности, речь идёт об использовании закиси азота физическими лицами для достижения изменённого состояния сознания.
Отмечается, что "веселящий газ" также может быть включён в перечень одурманивающих веществ. Однако этот вопрос оставлен на усмотрение кабинета министров.
Напомним, что закись азота, или "веселящий газ", в последнее время стало модно использовать в качестве "легального лёгкого наркотика". Новый закон призван положить этому конец.
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