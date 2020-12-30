Путин "обломал" любителей похихикать: С 1 января "веселящий газ" вне закона

Президент России Владимир Путин запретил продавать "веселящий газ" в немедицинских целях. Соответствующий федеральный закон был подписан 29 декабря главой государства и опубликован на сайте правовой информации.

Речь идёт о закиси азота. С 1 января 2021 года этот газ будет запрещено производить, изготовлять, поставлять, хранить, перевозить и пересылать, если речь не идёт о медицинском, промышленном или техническом использовании газа.

Кроме того, документ запрещает потребление и пропаганду "веселящего газа" в немедицинских целях. В частности, речь идёт об использовании закиси азота физическими лицами для достижения изменённого состояния сознания.

Отмечается, что "веселящий газ" также может быть включён в перечень одурманивающих веществ. Однако этот вопрос оставлен на усмотрение кабинета министров.

Напомним, что закись азота, или "веселящий газ", в последнее время стало модно использовать в качестве "легального лёгкого наркотика". Новый закон призван положить этому конец.