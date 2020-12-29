Путин "обкатывает" наследника? Эксперт начистоту высказался о министре-преемнике

Недавнее высказывание лидера думской фракции ЛДПР Владимира Жириновского о наиболее вероятных кандидатах на пост будущего президента России вызвало немалый отклик в обществе. В частности, политик видит в числе преемников главы страны Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, главу СВР Сергея Нарышкина и даже экс-премьера Дмитрия Медведева.

Это предположение Жириновский высказал в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1".

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, полагает, что версия о Михаиле Мишустине как о возможном будущем преемнике Путина вполне правдива. Он напомнил в беседе с Царьградом, что Мишустина включили в число преемников сразу после назначения на пост главы правительства.

Кто-то считал, что господин Мишустин был назначен как технический премьер, а кто-то считал, что Путин обкатывает этого достаточно успешного министра в роли наследника. Вероятно, было и так, и так. То есть Мишустин назначен был как технический премьер, но с перспективой. Если он справится.

"В принципе, как я понимаю, пока к господину Мишустину с его правительством особых нареканий нет, особого диссонанса у населения он не вызывает", - отметил эксперт.

Он действительно работает, он премьер-администратор. Поэтому считать его вероятным наследником, наверное, можно. Однако всё, что говорится сейчас, в 2020 году, это исключительно инсинуации.

Мирзаян не сомневается, что вопрос о том, кто будет наследником Путина, решится не ранее 2022 года, а может быть, и в 2023-м.