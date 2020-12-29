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Путин "обкатывает" наследника? Эксперт начистоту высказался о министре-преемнике
29 декабря 2020, 12:30 • 27 • Политика
Эксперт-политолог прокомментировал перечень "вероятных преемников" Путина, составленный Владимиром Жириновским. Специалист высказался начистоту относительно наиболее вероятного кандидата из числе министров, заявив, что президент пока "обкатывает" этого наследника.
Недавнее высказывание лидера думской фракции ЛДПР Владимира Жириновского о наиболее вероятных кандидатах на пост будущего президента России вызвало немалый отклик в обществе. В частности, политик видит в числе преемников главы страны Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, главу СВР Сергея Нарышкина и даже экс-премьера Дмитрия Медведева.
Это предположение Жириновский высказал в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1".
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, полагает, что версия о Михаиле Мишустине как о возможном будущем преемнике Путина вполне правдива. Он напомнил в беседе с Царьградом, что Мишустина включили в число преемников сразу после назначения на пост главы правительства.
"В принципе, как я понимаю, пока к господину Мишустину с его правительством особых нареканий нет, особого диссонанса у населения он не вызывает", - отметил эксперт.
Мирзаян не сомневается, что вопрос о том, кто будет наследником Путина, решится не ранее 2022 года, а может быть, и в 2023-м.
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