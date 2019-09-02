Путин "натравил" Мутко на Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка в Иркутской области

Президент России раскритиковал Сбербанк за бесчеловечное отношение к пострадавшим от паводка в Иркутской области. Глава государства потребовал от зампреда правительства Виталия Мутко навести порядок.

Путин сообщил, что до него дошли слухи о том, что Сбербанк плохо отзывается на просьбы о реструктуризации долгов жертвам паводка в Иркутской области. Президент отметил, что для банка с самыми большими доходами в России это недостойное поведение.

В этой связи глава государства поручил зампреду правительства Виталию Мутко провести встречу с главой Сбербанка Германом Грефом и решить данный вопрос.