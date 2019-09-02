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Путин "натравил" Мутко на Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка в Иркутской области

02 сентября 2019, 19:24  •  114 • Политика
Путин поручил Мутко встретиться с Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области. "Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - сказал президент России.
Президент России раскритиковал Сбербанк за бесчеловечное отношение к пострадавшим от паводка в Иркутской области. Глава государства потребовал от зампреда правительства Виталия Мутко навести порядок.
Путин сообщил, что до него дошли слухи о том, что Сбербанк плохо отзывается на просьбы о реструктуризации долгов жертвам паводка в Иркутской области. Президент отметил, что для банка с самыми большими доходами в России это недостойное поведение.
В этой связи глава государства поручил зампреду правительства Виталию Мутко провести встречу с главой Сбербанка Германом Грефом и решить данный вопрос.
"Мы слышали, что Сбербанк не очень-то откликается на эти просьбы… плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьёзный вопрос", - сказал Путин.

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