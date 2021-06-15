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Путин "может и по 12 часов", сколько выдержит Байден? Назван тайминг переговоров в Женеве
15 июня 2021, 15:40 • 46 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал тайминг переговоров в Женеве. По мнению политтехнолога Марата Баширова, реальное время встречи американского и русского президентов будет зависеть от того, сколько выдержит Джо Байден. "Путин может вести переговоры и по 12 часов, как мы знаем, если надо", - напомнил Баширов.
По словам Пескова, главы США и России будут вести переговоры в Женеве в течение четырёх-пяти часов. Предполагаются перерывы и смена формата, добавил пресс-секретарь Кремля.
Кроме того, по окончании встречи Владимир Путин планирует дать пресс-конференцию, отметил Песков. По его словам, будет ли выступать перед журналистами Джо Байден, ему неизвестно.
"Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи", - подчеркнул Песков.
В своём Telegram-канале политтехнолог Марат Баширов отметил, что реальный тайминг переговоров зависит от того, сколько выдержит Байден.
"Все зависит от Байдена, Путин может вести переговоры и по 12 часов, как мы знаем, если надо", - написал эксперт.
Саммит Россия - США состоится в Женеве на вилле "Ла Гранж" 16 июня. Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, Владимир Путин прилетит в Швейцарию непосредственно в день переговоров.
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