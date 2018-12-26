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Путин: "Авангард" будет обеспечивать оборону России на десятилетия вперед

26 декабря 2018, 18:09  •  120 • Политика
Успешные испытания межконтинентальной гиперзвуковой системы "Авангард" является чрезвычайно важным событием в жизни страны. Об этом заявил сегодня на традиционной предновогодней встрече с правительством президент России. Новое оружие, отметил Владимир Путин, "будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед".
Напомним, что сегодня ракета комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком успешно поразила цель на Камчатке. пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН. Приказ к пуску дам сам президент.
Система "Авангард" должна будет поступить в российские войска уже в 2019 году. Успешно проведенные Минобороны испытания подтвердили все военно-тактические характеристики нового оружия.
По своей значимости успешный запуск системы "Авангард" выходит даже за рамки чисто национальных интересов России, подчеркнул Путин. "Это серьезное событие", — отметил президент.
Важно также то, что Россия стала первой в мире державой, которая успешно разработала и испытала подобного рода систему вооружения.
"Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас, и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед", — резюмировал Владимир Путин на встрече с Кабмином.

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