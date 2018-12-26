Путин: "Авангард" будет обеспечивать оборону России на десятилетия вперед

Успешные испытания межконтинентальной гиперзвуковой системы "Авангард" является чрезвычайно важным событием в жизни страны. Об этом заявил сегодня на традиционной предновогодней встрече с правительством президент России. Новое оружие, отметил Владимир Путин, "будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед".

Напомним, что сегодня ракета комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком успешно поразила цель на Камчатке. пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН. Приказ к пуску дам сам президент.

Система "Авангард" должна будет поступить в российские войска уже в 2019 году. Успешно проведенные Минобороны испытания подтвердили все военно-тактические характеристики нового оружия.

По своей значимости успешный запуск системы "Авангард" выходит даже за рамки чисто национальных интересов России, подчеркнул Путин. "Это серьезное событие", — отметил президент.

Важно также то, что Россия стала первой в мире державой, которая успешно разработала и испытала подобного рода систему вооружения.