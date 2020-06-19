Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели рукам...
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским ...
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Главная / Политика

Путин, Путин, Путин: Президент России снова на первых полосах мировых СМИ. Рассказываем, почему

19 июня 2020, 17:00  •  156 • Политика
Оценочные материалы появились на страницах мировых СМИ после публикации статьи президента России Владимира Путина о Великой Отечественной войне. Рассказываем, как издания восприняли сказанное президентом России.
Накануне на страницах The National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина о Великой Отечественной войне. В материале Путин напомнил об уроках страшной войны, затронувшей все страны мира. Подчеркнул, что Россия будет всегда отстаивать историческую справедливость в вопросе подвигов наших дедов. А также представил ряд неизвестных ранее фактов о битвах в ходе Второй мировой войны.
Реакция средств массовой информации в мире последовала спустя несколько часов. Делимся основными мыслями, представленными в публикациях. Первыми на сказанное Путиным отреагировали на телеканале CNN. Писал оценочную статью Натан Хедж, которого называют специалистом по постсоветскому пространству. Так вот Хедж считает следующее:
"Эссе Путина возводит советскую войну в Европе к чему-то более высокому - к крестовому походу за спасение мира. И при этом он предполагает, что мрачные главы военного времени выше критики. И, соответственно, сегодняшняя путинская Россия тоже".
Впрочем, не стоит думать, что сказанное в материале CNN принимают. Автор говорит, что "Путин переписывает историю Второй мировой войны и при этом сражается за историческую память".
В то же время в The Washington Post считают, что "Путин настаивает на признании роли СССР во Второй мировой войне". В данном случае оценочный материал получился вполне ровным. Примерно то же самое повторили и авторы Stars and Stripes и The Canberra Timesпо по следам публикации эссе президента России.
В Deutsche Welle заметили, что Владимир Путин "призывает мир вспомнить роль СССР во Второй мировой войне".
Кстати, как сообщает телеканал "360", статья Владимира Путина опубликована и на русском, и на английском языкам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
19 июня 2020, 07:00
"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева, предугадал журналист
19 июня 2020, 07:00
Путин раскрыл, кого считает предателями
19 июня 2020, 13:00
Названа причина смерти экс-главы Чувашии. Это не коронавирус
19 июня 2020, 09:00
Собчак заявила о столкновении Собянина и Путина: "Либо преемник, либо премьер, либо..."
19 июня 2020, 13:00
Венецианская комиссия попыталась лишить Россию поправки в Конституцию: "У стран нет выбора"
19 июня 2020, 13:00
Американские войска снова блокировали русских в Сирии. Безуспешно и смешно
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо"
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
12 июня 2020, 23:00
"Не везёт": Позор американских военных в состязании с русскими сняли на видео
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от бессилия
17 июня 2020, 08:00
Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извиниться"
14 июня 2020, 20:25
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзвуковом оружии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.