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Путин, Путин, Путин: Президент России снова на первых полосах мировых СМИ. Рассказываем, почему
19 июня 2020, 17:00 • 156 • Политика
Оценочные материалы появились на страницах мировых СМИ после публикации статьи президента России Владимира Путина о Великой Отечественной войне. Рассказываем, как издания восприняли сказанное президентом России.
Накануне на страницах The National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина о Великой Отечественной войне. В материале Путин напомнил об уроках страшной войны, затронувшей все страны мира. Подчеркнул, что Россия будет всегда отстаивать историческую справедливость в вопросе подвигов наших дедов. А также представил ряд неизвестных ранее фактов о битвах в ходе Второй мировой войны.
Реакция средств массовой информации в мире последовала спустя несколько часов. Делимся основными мыслями, представленными в публикациях. Первыми на сказанное Путиным отреагировали на телеканале CNN. Писал оценочную статью Натан Хедж, которого называют специалистом по постсоветскому пространству. Так вот Хедж считает следующее:
"Эссе Путина возводит советскую войну в Европе к чему-то более высокому - к крестовому походу за спасение мира. И при этом он предполагает, что мрачные главы военного времени выше критики. И, соответственно, сегодняшняя путинская Россия тоже".
Впрочем, не стоит думать, что сказанное в материале CNN принимают. Автор говорит, что "Путин переписывает историю Второй мировой войны и при этом сражается за историческую память".
В то же время в The Washington Post считают, что "Путин настаивает на признании роли СССР во Второй мировой войне". В данном случае оценочный материал получился вполне ровным. Примерно то же самое повторили и авторы Stars and Stripes и The Canberra Timesпо по следам публикации эссе президента России.
В Deutsche Welle заметили, что Владимир Путин "призывает мир вспомнить роль СССР во Второй мировой войне".
Кстати, как сообщает телеканал "360", статья Владимира Путина опубликована и на русском, и на английском языкам.
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