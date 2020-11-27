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Путин, Путин, Путин... Навальному пришлось уговаривать Европу не идти на сделку с Кремлём
27 ноября 2020, 20:35 • 136 • Политика
Алексею Навальному пришлось уговаривать Европу не идти на сделку с Кремлём, а вместо этого усилить санкционное давление на российских олигархов. При этом в послании оппозиционера постоянно фигурировала одна и та же фамилия: Путин, Путин, Путин...
Основатель ФБК, выступая в Европарламенте, призвал Евросоюз ввести экономические санкции против олигархов, которые, по его мнению, близки к Кремлю. В частности, он упомянул Романа Абрамовича, Алишера Усманова и семью Ротенбергов.
Кроме того, он призвал европейские страны учесть опыт Белоруссии (массовые протесты, которые не прекращаются в стране с августа, он называет "белорусским чудом") и не признавать итоги выборов в России, если на них не будут допущены кандидаты от оппозиции, пишет Telegram-канал "Карточный домик: Европа".
Примечательно, что в Европарламенте также предоставили слово другим российским оппозиционерам - Владимиру Кара-Мурзе, Владимиру Милову и Илье Яшину. Все они в той или иной степени повторили тезисы Навального о персональных санкциях против олигархов и непризнании выборов. Яшин, со своей стороны, также призвал Евросоюз не жертвовать "демократическими ценностями" ради сделок с Кремлём.
Отметим, что Европарламент часто становится площадкой для прозападных оппозиционеров, раскачивающих ситуацию в родных странах. Так, ранее евродепутаты пригласили лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая в очередной раз заявила с трибуны о "нелегитимности" президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом депутат от Ирландии отметил, что Тихановской не делают чести попытки стать "восточноевропейским Гуайдо".
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