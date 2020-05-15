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Путин! Путин! Путин! Форум "Свободной России" объявил виноватого в пандемии
15 мая 2020, 14:55 • 113 • Политика
Постоянный комитет форума "Свободной России" выступил с новым провокативным заявлением. В частности, объявил виноватого в пандемии коронавируса. Фамилия Путин в тексте встречалась почти на каждой строке.
Либеральная оппозиция снова пытается усмотреть "промахи" президента России Владимира Путина и продолжает создавать провокации на ровном месте. На этот раз представители форума выступили с заявлением, в котором назвали виновного, на их взгляд, в пандемии коронавируса.
По их словам, "причины страшных потерь" якобы "заключаются в систематической лжи, политике цензуры, чудовищной некомпетентности, преступной халатности, ошибочных действиях лично Путина и путинского руководства".
Стоит отметить, что в своём псевдообличающем заявлении так называемые оппозиционеры даже заявили, что в России рост заболеваемости якобы превзошёл все страны Европы и Америки. И это явно фейк, поскольку абсолютным лидером по заболеваемости, а также по числу летальных исходов, согласно официальной статистике, остаются США.
"За эти два месяца ни в одной другой стране Европы и Америки число заболевших не росло так быстро, как в России", - говорится в тексте.
Политолог Армен Гаспарян, комментируя этот выпад, предположил, что авторы этого заявления находятся в какой-то альтернативной реальности.
"Это уже какая-то альтернативная реальность. Наркотики - вред", - отметил он.
Фото: Скриншот Telegram/Армен Гаспарян
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