Путин публично отчитал министра: "Куда, куда вы смотрите-то?"

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поднял вопрос роста цен на базовые продукты питания. Напомним, цены росли в том числе на продукты, производимые в России. Эту деталь президент отметил в ходе совещаний в течение будней недели. Затем тему обсуждали на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Теперь достоянием общественности стали кадры с закрытой встречи президента России с кабмином. Ранее мы их не видели.

Говоря о росте цен, Путин обратился к министру экономического развития России Максиму Решетникову, критически отозвавшись о его экспериментах:

"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! - отчитал министра Путин. - Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь".

Таким образом Владимир Путин отреагировал на доклад министра Решетникова. Ранее эксперты назвали Максима Решетникова ответственным за рост цен на продукты. Политолог Марат Баширов посчитал, что Решетникову всё же придётся попрощаться с должностью. Подобную оценку в эфире "Первого русского" дал и ведущий Царьграда, экономист Юрий Пронько.

В эфире программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько отметил, что решение проблемы доходов населения отчего-то возлагается на тех, кто годами её решить уже не смог. Силуанов долгое время возглавляет Минфин. Ведущий отметил, что этот человек является эффективной функцией. Ему сказали копить - он копит.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сразу открестилась от проблемы, забыв про таргетирование инфляции.

"Потому что, если таргет не совпадает, глава ЦБ - такая мировая практика - уходит в отставку. Ну кто ж её отправит в отставку? Она же у нас памятник!" - иронизирует Пронько.

В Минтруд пришёл бывший заместитель Силуанова. По мнению ведущего Царьграда, от господина Котякова ожидать нечего. Быть может, он и предложит что-то хорошее в будущем, но пока "всё очень непонятно и очень так хило".

Про Минэкономразвития я вообще молчу. По-моему, в отношении Решетникова чуть ли не принято уже решение. Ну, потому что он никакой. Понимаете, он никакой! - воскликнул Юрий Пронько.

Он подытожил: вопрос с доходами населения можно будет решить лишь тогда, когда будет простимулирован внутренний спрос, повышена покупательская способность населения. Без этого никакое производство не заработает.

"Экономика - дама очень капризная. Она покапризнее любой женщины", - заключил ведущий.