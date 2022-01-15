Путин прямым текстом потребовал от правительства и Госдумы соблюсти права граждан

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству, Госдуме и Совфеду до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Прямым текстом в документе глава государства потребовал неукоснительного соблюдения прав граждан.

Ситуация с одним из самых обсуждаемых в нашей стране законопроектов - о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения - получила продолжение в виде поручений президента России Владимира Путина министрам и парламентариям.

В частности, до 30 января правительству, Госдуме и Совету Федерации поручено этот документ доработать. Есть несколько особо важных моментов, на которых заострил внимание глава государства:

"Обеспечение неукоснительного соблюдения прав граждан и учёт всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона".

Кроме того, Путин также потребовал обеспечить доступность получения различными категориями граждан документов, которые бы подтверждали проведение профилактической прививки против COVID-19 или наличие медицинских противопоказаний к вакцинации либо подтверждающих, что человек уже перенёс коронавирус.

Также от министров, сенаторов и депутатов требуется оценить влияние реализации данного федерального закона на деятельность организаций в различных отраслях экономики. Правительству же дано и ещё одно поручение, связанное с данным документом. Кабмину необходимо обеспечить до принятия закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения "готовность инфраструктуры и технологий, которые необходимы для его реализации". Текст поручений опубликован на сайте Кремля.