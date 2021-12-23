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Путин прямым текстом послал НАТО: "Идите вы"
23 декабря 2021, 14:10 • 231 • Политика
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Sky News, выбрал крайне жёсткие формулировки, фактически прямым текстом послав НАТО: "Идите вы".
В своём вопросе журналистка Sky News просила Россию дать гарантии ненападения на Украину и другие государства мира. Владимир Путин в ответ напомнил, что Россия никому не угрожает. Всё происходит совсем наоборот. К сожалению, мы снова и снова наблюдаем расширение НАТО на восток, и сегодня военная инфраструктура находится у наших границ.
Россия неоднократно обращала внимание на то, что НАТО не исполняют договорённости, которые были даны России. Ответ наших оппонентов, в том числе США, был прост:
Сейчас Россия требует гарантий, причём юридических. И, по всей видимости, мы прекращаем говорить об озабоченностях. "Идите вы", - мы принимаем к сведению эту рекомендацию и начинаем новую политику.
Все ответы Путина - в специальном разделе "Первого русского". А также в текстовой онлайн-трансляции.
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