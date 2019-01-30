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Путин провёл совещание с членами правительства
30 января 2019, 17:09 • 79 • В России
В среду, 30 января, президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. В ходе встречи обсуждались вопросы экономики и туризма. Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что за 2018 год мировая экономика в результате санкций потеряла $0,5 трлн. RT вёл прямую трансляцию.
РИА Новости © Михаил Климентьев
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