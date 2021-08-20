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Путин провожает Меркель на пенсию с почетом, но без обещаний

20 августа 2021, 15:05  •  128 • Политика
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
В роли канцлера она в последний раз посетила Москву
В Москве проходит встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Подписания документов не ожидается, но все обставлено очень торжественно – в России красиво прощаются с немецким лидером, вероятно, в последний раз посетившим Москву в этом статусе.
В Кремле изначально предупреждали, что никаких документов лидеры подписывать не будут, хотя и обсудят такие важные темы, как двустороннее сотрудничество и проблемы региональной повестки. При этом в Берлине уточнили, что речь зайдет как о ситуации в Афганистане, так и на Украине, включая урегулирование в Донбассе на основе минских соглашений, передает РИА "Новости".
Визит канцлера в Москву готовился очень быстро – о нем объявили лишь на прошлой неделе. Несмотря на это, встреча обставлена с большим пафосом. Помимо переговоров, лидеры возложат цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата у кремлевской стены. А для финальной пресс-конференции подготовлен один из самых красивейших залов Кремля, где обычно президент РФ принимает верительные грамоты у иностранных послов.  
Данный визит Меркель является еще и юбилейным – это ее 20-й приезд в Москву. В сентябре 2021 г. в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых Меркель, занимающая пост канцлера ФРГ с 2005 года, решила не участвовать, а именно парламент выбирает главу правительства.
13:47Канцлер приехала в Кремль: Первый пункт программы – возложение венка к Могиле Неизвестного солдата
13:57Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного Солдата. Появился список участников беседы президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ. В переговорах с Меркель с российской стороны будут участвовать глава МИД Лавров и помощник президента Ушаков.
14:09Путин и Меркель начали переговоры. Ожидается, что лидеры обсудят двустороннее сотрудничество в ряде областей, а также региональные и глобальные вопросы.
14:10Российский лидер поприветствовал канцлера цветами  и фразой Guten tag. Та поприветствовала российскую делегацию словами "Добрый день" и поклоном. Глава РФ отметил, что Германия остается одним из главных основных партнеров РФ в Европе и мире.
14:11Глава РФ выразил уверенность, что визит Меркель в Россию будет не просто прощальным на ее посту, но весьма серьезным с точки зрения содержательности.
14:14Канцлер заявила, что у сторон имеются разногласия, однако они будут поддерживать контакт и говорить друг с другом.
14:19Во время переговоров с президентом России произошел небольшой конфуз – у канцлера зазвонил телефон, которая она поспешила достать из кармана.

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