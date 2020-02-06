Путин проводит заседание Госсовета: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин 6 февраля проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке. Его главной темой станет повышение роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом тех задач, которые даны в майском указе президента, а также выполнении научно-технологического направления развития государства.

До заседания президент Путин вручит в Кремле премии молодым учёным в области науки и инноваций за 2019 год. Церемония пройдёт в преддверии Дня науки, который отмечается 8 февраля.

Лауреатами премии за 2019 год стали:

Доктор психологических наук Александр Веракса за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста;

Доктор физико-математических наук Сергей Макаров за разработки в области нанотехнологий;

Кандидат биологических наук Марина Ширманова за достижения в изучении онкологических процессов.