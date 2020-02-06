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Путин проводит заседание Госсовета: прямая онлайн-трансляция
06 февраля 2020, 16:09 • 86 • В России
Президент России Владимир Путин 6 февраля проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке. Его главной темой станет повышение роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом тех задач, которые даны в майском указе президента, а также выполнении научно-технологического направления развития государства.
До заседания президент Путин вручит в Кремле премии молодым учёным в области науки и инноваций за 2019 год. Церемония пройдёт в преддверии Дня науки, который отмечается 8 февраля.
Лауреатами премии за 2019 год стали:
Доктор психологических наук Александр Веракса за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста;
Доктор физико-математических наук Сергей Макаров за разработки в области нанотехнологий;
Кандидат биологических наук Марина Ширманова за достижения в изучении онкологических процессов.
Путин проводит заседание президиума Госсовета и Совета по науке: прямая трансляция.Встреча посвящена теме развития науки, инноваций
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