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Путин проводит заседание Госсовета: прямая онлайн-трансляция

06 февраля 2020, 16:09  •  86 • В России

Президент России Владимир Путин 6 февраля проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке. Его главной темой станет повышение роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом тех задач, которые даны в майском указе президента, а также выполнении научно-технологического направления развития государства.

До заседания президент Путин вручит в Кремле премии молодым учёным в области науки и инноваций за 2019 год. Церемония пройдёт в преддверии Дня науки, который отмечается 8 февраля.

Лауреатами премии за 2019 год стали:

Доктор психологических наук Александр Веракса за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста;

Доктор физико-математических наук Сергей Макаров за разработки в области нанотехнологий;

Кандидат биологических наук Марина Ширманова за достижения в изучении онкологических процессов.

Путин проводит заседание президиума Госсовета и Совета по науке: прямая трансляция.Встреча посвящена теме развития науки, инноваций

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