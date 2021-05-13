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Путин проводит совещание с правительством. Видеотрансляция
13 мая 2021, 17:30 • 77 • Политика
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. В первую очередь глава государства и члены кабмина обсудили ситуацию в Казани. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Трагедия произошла в казанской гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в здании школы, учеником которой он был ранее. При входе в гимназию юноша взорвал самодельное взрывное устройство.
В результате стрельбы погибли семь детей и двое взрослых, еще 23 человека пострадали.
Галявиева задержали сотрудники ФСБ, он был арестован до 11 июля 2021 года. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).
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