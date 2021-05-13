Путин проводит совещание с правительством. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. В первую очередь глава государства и члены кабмина обсудили ситуацию в Казани. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Трагедия произошла в казанской гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в здании школы, учеником которой он был ранее. При входе в гимназию юноша взорвал самодельное взрывное устройство.

В результате стрельбы погибли семь детей и двое взрослых, еще 23 человека пострадали.

Галявиева задержали сотрудники ФСБ, он был арестован до 11 июля 2021 года. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).