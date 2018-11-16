Путин проверил цены на лекарства в петербургской аптеке

- Одна из главнейших задач - здоровье нации. Если этого не будет - не будет ничего другого, - заявил Владимир Путин на совещании по эффективности системы лекарственного обеспечения. Перед началом заседания президенту показали питерский завод "Герофарм" по производству инсулина, и глава государства увиденным остался доволен. Похвалил за то, что смогли построить с нуля и вывести на мировой уровень. Но к положению дел с лекарствами в стране у него сложилось совсем иное отношение.

- На лекарственное обеспечение в нашей стране ежегодно тратится более 380 миллиардов рублей бюджетных средств, и нам нужно чётко понимать, насколько рационально они используются и позволяют ли снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препараты, - сказал Путин. - Если нет должного учёта, то бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы.

Президент обратил внимание на вопиющее неравенство в финансировании льгот в регионах.

- В 2017 году средние расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах более чем в семь раз. Я понимаю – на проценты, в два раза, но семь раз – это слишком много, - развел руками глава государства. - Отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан. В одной области 554 наименования, в другой – 317, а в третьей – только 180. Это тоже никуда не годится! В результате льготники зачастую вынуждены оплачивать лекарства из своего кармана. И возмущение таким положением дел абсолютно оправданно.

Президент потребовал от правохранительных органов заняться злоупотреблениями при назначениях единственного поставщика лекарств в целых регионах и преступным слиянием региональных властей и коммерсантов.

- В некоторых регионах бюджетные деньги идут на препараты из коммерческого сегмента. А что происходит с остатками на складах? - обвел глазами он зал. - На сотни миллионов лежат нереализованные препараты. Почему? Закупают не то, что нужно, а то что выгоднее тем, кто занимается коммерцией! И тем, кто связан в администрациях с этими предпринимателями! Закупают, не думая! Закупили, на склад положили... На это нужно обратить внимание!

Обычно Путин не злоупотребляет такими ходами, но в этот раз решил, что имеет смысл на деле проверить доклады подчиненных. И по дороге с совещания попросил остановить кортеж возле одной из питерских аптек, куда и зашел в компании министра здравоохранения Вероники Скворцовой и и.о. губернатора Александра Беглова.

- Мы ехали с совещания, я предложил остановиться, - объяснил он удивленному провизору и попросил пригласить заведующую аптекой. Ей Путин еще раз пояснил, что хотел убедиться - есть ли необходимый набор лекарств в свободной продаже и сколько он стоит? Правда, директор парировала, что президент попал в одну из самых дешевых, а потому и популярных аптек города. И тут же пожаловалась, что им не разрешено иметь большой крест на вывеске, потому что это портит исторический облик застройки. Президент походатайствовал за нее перед Бегловым.

- Мы думали, вы приболели, - удивился один из посетителей, повстречавшийся Путину на выходе из аптеки.

- Нет, слава Богу! - посмеялся президент и отправился в Мариинку на гала-открытие культурного форума.