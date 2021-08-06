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Путин провел телефонный разговор с президентом Эквадора
06 августа 2021, 01:40 • 77 • Политика
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Эквадора Гильермо Лассо. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны, как уточняется, обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также сотрудничество стран в экономике и ряд других вопросов.
«При обсуждении проблематики российско-эквадорских отношений подтвержден взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах», — говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер поздравил главу Эквадора с предстоящим 10 августа Днем независимости страны.
Также президенты условились о продолжении контактов.
В начале июля состоялся телефонный разговор глав МИДов двух стран, в ходе которого Россия и Эквадор затронули тему военно-технического сотрудничества.
Как тогда заявлял министр иностранных дел латиноамериканской страны Маурисио Монтальво, в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым речь шла о диалогах, которые поддерживаются на уровне минобороны. По его словам, уже есть линия сотрудничества в этой сфере и Эквадор готов к обсуждению.
24 июня сообщалось, что Россия оказалась лидером среди торгующих с Латинской Америкой стран ЕАЭС.
Лассо вступил в должность 24 мая. Глава латиноамериканского государства отмечал, что собирается тесно интегрировать страну в международную торговую систему за счет развития двусторонних отношений с ключевыми странами и региональной интеграции.
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