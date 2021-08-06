Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовик...
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы&qu...
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки про...
Главная / Политика

Путин провел телефонный разговор с президентом Эквадора

06 августа 2021, 01:40  •  77 • Политика
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Эквадора Гильермо Лассо. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны, как уточняется, обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также сотрудничество стран в экономике и ряд других вопросов.
«При обсуждении проблематики российско-эквадорских отношений подтвержден взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах», — говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер поздравил главу Эквадора с предстоящим 10 августа Днем независимости страны.
Также президенты условились о продолжении контактов.
В начале июля состоялся телефонный разговор глав МИДов двух стран, в ходе которого Россия и Эквадор затронули тему военно-технического сотрудничества.
Как тогда заявлял министр иностранных дел латиноамериканской страны Маурисио Монтальво, в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым речь шла о диалогах, которые поддерживаются на уровне минобороны. По его словам, уже есть линия сотрудничества в этой сфере и Эквадор готов к обсуждению.
24 июня сообщалось, что Россия оказалась лидером среди торгующих с Латинской Америкой стран ЕАЭС.
Лассо вступил в должность 24 мая. Глава латиноамериканского государства отмечал, что собирается тесно интегрировать страну в международную торговую систему за счет развития двусторонних отношений с ключевыми странами и региональной интеграции.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





77
Источник
Похожие новости
05 августа 2021, 22:55
Польша готовит новый удар по "Северному потоку - 2": Шансы Варшавы оценил политолог Блохин
05 августа 2021, 22:55
Политолог оценил подарок Британии военным Украины: "Три кило отличного металлолома"
06 августа 2021, 00:45
Зачем Литва попросила санкции против своего порта: План Вильнюса "разгадали" в Сети
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
06 августа 2021, 00:45
Русским избирателям гарантировали безопасность в четырёх городах Украины
06 августа 2021, 00:45
"Это первая спичка": Зеленский заявил, что Россия ещё пожалеет о Крыме
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2021, 00:45
Зачем Литва попросила санкции против своего порта: План Вильнюса "разгадали"...
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
06 августа 2021, 00:45
Русским избирателям гарантировали безопасность в четырёх городах Украины
06 августа 2021, 00:45
"Это первая спичка": Зеленский заявил, что Россия ещё пожалеет о Крыме
06 августа 2021, 00:45
Суперкомпьютеры США изучают данные об уханьских вирусах
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2021, 12:15
Полковник Баранец: Американские танки своими пушками вскоре будут чесать купола псковских церквей
04 августа 2021, 03:50
Гибель белорусского оппозиционера обернулась для Украины контролем от США
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде
02 августа 2021, 00:30
"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у всех на глазах
01 августа 2021, 03:25
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правильного спорта
31 июля 2021, 04:30
"Генерал Мышь" выручает Россию. Пушков не сдержал иронии: "Получите – распишитесь"
31 июля 2021, 15:30
Депутат оскорбил православный храм. Народ отреагировал мгновенно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.