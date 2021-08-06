Путин провел телефонный разговор с президентом Эквадора

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Эквадора Гильермо Лассо. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны, как уточняется, обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также сотрудничество стран в экономике и ряд других вопросов.

«При обсуждении проблематики российско-эквадорских отношений подтвержден взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер поздравил главу Эквадора с предстоящим 10 августа Днем независимости страны.

Также президенты условились о продолжении контактов.

В начале июля состоялся телефонный разговор глав МИДов двух стран, в ходе которого Россия и Эквадор затронули тему военно-технического сотрудничества.

Как тогда заявлял министр иностранных дел латиноамериканской страны Маурисио Монтальво, в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым речь шла о диалогах, которые поддерживаются на уровне минобороны. По его словам, уже есть линия сотрудничества в этой сфере и Эквадор готов к обсуждению.

24 июня сообщалось, что Россия оказалась лидером среди торгующих с Латинской Америкой стран ЕАЭС.

Лассо вступил в должность 24 мая. Глава латиноамериканского государства отмечал, что собирается тесно интегрировать страну в международную торговую систему за счет развития двусторонних отношений с ключевыми странами и региональной интеграции.