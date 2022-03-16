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Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета

16 марта 2022, 02:05  •  39 • Политика
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Ив Жан Гизлен Мишелем. В ходе переговоров была поднята тема ситуации вокруг спецоперации по защите Донбасса, а также гуманитарных аспектов, включая меры по эвакуации мирных жителей. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных — ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения», — говорится в сообщении.
Президент России также рассказал собеседнику о течении переговоров российской и украинской делегаций. Путин отметил, что Киев «не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок».
14 марта украинские военные ударили по Донецку ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом. Как указали в ДНР, подобный снаряд был использован специально для нанесения максимального урона мирному населению. Саму ракету удалось сбить. В результате удара скончался 21 человек, более 30 пострадали. Минобороны РФ тогда заявило, что удар ракетой «Точка-У» по Донецку был произведен из Красноармейска, который контролируется украинскими националистическими подразделениями.
Также во вторник Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Иса Аль Халифом. Российский лидер рассказал ему о целях спецоперации РФ в Донбассе, мерах по защите граждан, переговорах с украинской стороной. В рамках диалога политики выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных связей между странами. В понедельник президент России также обсудил эту тему в ходе телефонных переговоров и с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля была начата спецоперация по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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