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Путин провел телефонный разговор с Порошенко
09 июня 2018, 15:09 • 358 • Политика
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Эту информацию для ТАСС подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Да, разговор состоялся", - сказал он, отметив, что сообщение о деталях беседы последует позднее.
Ранее о том, что такой разговор состоялся, сообщил официальный сайт президента Украины.
Как сообщила пресс-служба президента Укрины, лидеры договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.
"Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
"Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан", - отмечается в сообщении.
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