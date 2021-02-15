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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

15 февраля 2021, 20:05  •  202 • Политика
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Собеседники обсудили развитие российско-саудовских связей в различных областях, в том числе в контексте 95-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.
«Выражена обоюдная заинтересованность в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Рассмотрена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили ход реализации сделки ОПЕК+ и подчеркнули обоюдную готовность к тесной координации для поддержания стабильности на рынке энергоносителей.
Вместе с этим темой их разговора стала ситуация в Сирии в зоне Персидского залива. Собеседники условились продолжать контакты между странами на различных уровнях.
Предыдущий телефонный разговор между Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии состоялся 17 октября. Тогда стороны , кроме прочего, обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции, в частности перспективы использования российской вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии.

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