Путин провел телефонные переговоры с Шольцем

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили спецоперацию по защите Донбасса. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Кремля.

«В контексте развития ситуации вокруг спецоперации по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей. Кроме того, уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса», — говорится в сообщении.

В ходе телефонных переговоров Путин проинформировал Шольца о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках украинских военных этому воспрепятствовать. По окончании переговоров стороны условились поддерживать контакты на различных уровнях.

В этот же день ранее Путин провел телефонные переговоры с египетским коллегой Абдель-Фаттахом Сиси. Он рассказал ему о причинах и целях спецоперации РФ.

8 марта состоялись телефонные переговоры Путина и премьера Израиля Нафтали Беннета. Стороны обсудили итоги третьего раунда российско-украинских переговоров, а также операцию РФ по защите Донбасса.

6 марта прошли переговоры президента России и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которые были также посвящены Украине.

Россия и Украина провели три этапа переговоров: 28 февраля — в Гомельской области Белоруссии, 3 марта и 7 марта — в Беловежской Пуще. По итогам последней встречи в Киеве заявили, что произошли небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров. В Москве же указали, что ожидания российской стороны не оправдались.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует также цели по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

До этого, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения обстановки в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

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