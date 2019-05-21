Путин провел телефонную беседу с Меркель и Макроном

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине с учетом произошедшей в стране смены власти. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Кремля. "Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования", - говорится в сообщении. "Президент России вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", - добавили в пресс-службе Кремля. О законе о языке Путин выразил недоумение отказом рядом стран обсуждать в СБ ООН принятый на Украине закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Внимание собеседников обращено и на принятый Верховной радой дискриминационный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий конституции Украины, минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинствв", - говорится в сообщении Кремля. Бывший президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Об Иране Путин, Меркель и Макрон подтвердили приверженность дальнейшему торгово-экономическому сотрудничеству с Ираном и отметили важность сохранения ядерной сделки с этой страной. "В ходе обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе отмечена важность сохранения этой договоренности, являющейся ключевым фактором поддержания международной стабильности и безопасности. Подтверждена приверженность России, Франции и Германии дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в торгово-экономической сфере", - сообщает Кремль. Заключенная в 2015 году ядерная сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки. Ровно через год, 8 мая 2019 года, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с 15 мая Тегеран официально приостанавливает выполнение части своих обязательств по ядерной сделке. О ситуации с ПАСЕ

Лидеры выступили в пользу урегулирования ситуации с лишением российской делегации полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). "Лидеры трех стран высказались в пользу урегулирования ситуации в Совете Европы (СЕ), возникшей в результате неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий в Парламентской ассамблее. С учетом итогов заседания Комитета министров СЕ в Хельсинки 17 мая и вступления Франции в права председателя этого комитета поддержана принципиальная линия на восстановление в полном объеме прав российской делегации в ПАСЕ", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Спор о членстве России в Совете Европы продолжается уже пять лет. В ответ на присоединение Крымского полуострова ПАСЕ в 2014 году лишила Россию определенных прав, включая право голоса. В ответ на санкции Москва решила больше не присылать делегации в ПАСЕ. Кроме того, с лета 2017 года Россия больше не платит членские взносы в Совет Европы. При этом 21 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская делегация может принять участие в сессии ПАСЕ в июне. О сирийском урегулировании Стороны также обсудили ситуацию в Сирии. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе в свете многочисленных нарушений радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий в Идлибе. Президент России проинформировал коллег о предпринимаемых совместно с Турцией мерах по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, защите мирных жителей и нейтрализации террористической угрозы", - передает Кремль. "Особое внимание уделено перспективам формирования и запуска конституционного комитета, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых на состоявшемся в октябре 2018 года в Стамбуле четырехстороннем (Россия - Турция - ФРГ - Франция) саммите. Условлено о продолжении координации усилий в русле политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, в соответствии с принципами обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии", - добавили в пресс-службе. В понедельник днем боевики из идлибской зоны деэскалации под руководством террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещенная на территории РФ) начали крупное наступление на позиции правительственных сил Сирии, в том числе с применением танков. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, отметив, что сирийские военные отражают массированные атаки. До этого российские военные неоднократно отмечали атаки на собственную авиабазу Хмеймим, а также продолжение провокаций и обстрелов со стороны боевиков даже после полного прекращения огня сирийской армией с 18 мая.

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